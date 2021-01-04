Вырежи и сохрани: что изменилось в России с 1 января

Первый месяц 2021 года привнес в жизнь россиян несколько важных изменений. Страховые пенсии вырастут на 6,3%. Для работников IT-сектора снизят налоги, а для богатых повысят. Количество электронных документов вырастет: в цифровой формат переведут трудовые книжки и медицинские справки. В новостройках появятся умные электросчетчики, которые сами будут передавать показания в расчетные центры.

Рост социальных выплат

С 1 января 2021 года страховые пенсии вырастут на 6,3%. В результате средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 17,4 тысячи рублей. Проиндексированные выплаты получат более 36 миллионов россиян. Январь начнется с новогодних выходных, так что повышенные выплаты придут уже в декабре.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум с 1 января станут рассчитывать по-новому — при помощи медианной шкалы, то есть среднего показателя зарплаты или дохода по стране.

Для расчета размера МРОТ возьмут 42% от медианной зарплаты. Прожиточный минимум на одного человека рассчитывают из 44,2% медианного дохода. Таким образом, минимальная зарплата с 1 января 2021 года составит 12 792 рубля, а прожиточный минимум — 11 653 рубля. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, впервые минимальный размер оплаты труда превысит сумму прожиточного минимума.

Индексация коснется материнского капитала. С 1 января 2021 года размер выплаты увеличится на 3,7% и составит 483 882 рубля за первого ребенка и 155 550 рублей за второго. Если же семья не получала деньги за первенца, то за второго ребенка можно получить 639 432 рубля.

Получить материнский капитал с 1 января можно быстрее. Пенсионный фонд России должен принять решение о начислении средств за десять дней, а не за месяц, как это было раньше. Деньги на счет должны поступить за три рабочих дня после положительного решения.

Маркировка товаров

Все товары легкой промышленности и ювелирные изделия получат специальную маркировку с цифровым кодом. Это позволит покупателю при помощи специального приложения «Честный знак» проверить легальность, качество и узнать информацию о товаре.

С 1 января маркировать нужно всю продаваемую одежду, включая пальто, плащи, куртки, а также постельное белье, полотенца и скатерти. С 1 января продажу текстиля без маркировки в России запретят.

Для ювелирных магазинов сделали исключение. Они должны начать вводить маркировку с 1 января, а через полгода полностью перейти на продажу товаров только с утвержденными знаками.

Постановление о маркировках коснется производителей молочной продукции. До 31 декабря эти товары уже проходят маркировку, но пока в качестве эксперимента. Начиная с 20 января начнется переходный период к обязательному нанесению электронных меток.

Новые акцизные марки получит алкогольная продукция. Если сейчас отечественное спиртное маркирует Росалкогольрегулирование, а импортное — таможенные службы, то с 1 января на всех бутылках появятся специальные марки Гознака. Это должно сократить сроки изготовления акцизных меток. Без них продавать спиртное невозможно, так как каждую бутылку нужно регистрировать в системе ЕГАИС.

Магазины меняют ценники

Правительство взяло под контроль розничные цены на социально значимые товары. Алкоголь и сигареты в этот список не входят, а значит, с 1 января цены на них вырастут. Согласно постановлению Минфина, минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра составит 243 рубля, это на 5,7% выше, чем сейчас. На 3% вырастет цена на коньяк. Одна пол-литровая бутылка обойдется в 446 рублей, а самое дешевое шампанское подорожает до 169 рублей.

Раскошелиться придется курильщикам. Осенью власти приняли закон о повышении акциза на табачную продукцию на 20%. В результате стоимость пачки сигарет увеличится на 20 рублей минимум.

С ценами на остальные продовольственные и непродовольственные товары ситуация пока неизвестна. Решение правительства заморозить цены на сахар и масло заставило ретейлеров отказаться от традиционной предновогодней смены ценников. Но, по прогнозам экспертов, цены могут вырасти на импортные овощи и фрукты.

Налоговый маневр

Прогрессивная шкала налогообложения начнет действовать для обеспеченных россиян, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. С 1 января 2021 года они будут платить НДФЛ в размере 15% на все, что заработают больше установленной суммы. Все полученные средства пойдут на покупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями.

Вкладчики банков, получающие доход от вложенных средств более 42,5 тысячи рублей в год, заплатят подоходный налог в размере 13%. При этом совершенно не важно, когда именно они открыли свой вклад. Специально декларировать свои доходы не нужно. Федеральная налоговая служба начислит его самостоятельно.

Больше повезло работникам IT-сектора. Для них налог на прибыль снизили с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Новая норма коснется бизнеса, который получает 99% дохода от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Водителям повысят штрафы

Нарушителям правил дорожного движения с 1 января 2021 года придется платить новые штрафы. Для любителей погонять ввели дифференциальную шкалу. Она зависит от того, насколько они превысили разрешенную скорость. За превышение на 20 километров в час придется заплатить 3000 рублей, за 40 километров в час — 4000 рублей, за 60 километров в час — 5000 рублей. Если водитель превысил скорость на 80 километров в час, то он заплатит 5000 рублей и лишится прав на управление машиной. За пьяную езду штраф составит 40 000 тысяч рублей и лишение прав на три года.

С 1 января 2021 года впервые появится наказание за опасное вождение. Лихачам придется заплатить 5000 рублей.

Кроме того, начнет действовать накопительная система штрафов. Превышение скорости на 60 километров в час, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу — все эти нарушения, совершенные три раза и больше, приведут к лишению водительских прав.

Документы переводят в «цифру»

Если россиянин впервые официально устраивается на работу с января, то ему заведут электронную трудовую книжку. Остальным придется определиться до конца года — оставаться с бумажной версией документа или тоже перейти на новый вариант.

Пациенты больниц по своему желанию смогут получать электронные справки от врача при помощи сервиса «Мое здоровье». Такой приказ Минздрава вступит в силу 1 января. За электронными медицинскими документами можно обратиться удаленно. Для этого нужно зарегистрироваться и подтвердить личность при помощи сайта госуслуг.

Лекарства продадут по-новому

С начала 2021 года в силу вступит расширенный перечень жизненно важных лекарств. В список добавили почти 800 новых наименований. В частности, там появились препараты для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше.

В этом году в него включили три лекарственных средства для лечения коронавирусной инфекции: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. Кроме того, новый перечень включает непатентованное лекарство ремдесивир, которое фигурировало во временных рекомендациях Минздрава. Также в списке появился еще один препарат для лечения спинальной мышечной атрофии — рисдиплам.

Купить лекарства можно в аптеках, которые с 1 января разделят на две группы: самостоятельные и структурные подразделения больниц и поликлиник. Первая группа аптек будет продавать лекарства и производить собственные асептические средства, то есть растворы, порошки, эмульсии, мази и так далее.

Аптеки, входящие в медицинские организации, кроме продажи лекарств могут изготавливать сложные препараты с использованием радионуклидов.

Правила в жилых домах

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых девелоперы получили после 1 января 2021 года, оснастят умными электросчетчиками. Заплатят за них сами застройщики. Приборы смогут самостоятельно передавать показания поставщикам электроэнергии. Больше не нужно будет звонить или приходить с бумажками в сервисные центры.

Жителям уже построенных домов нужно соблюдать новые правила пожарной безопасности. Хранить личные вещи запретили на чердаках и цокольных этажах. Если в ходе проверки выяснится, что кухонная плита неисправна, то владельцу могут отключить газ. За оставленную без присмотра на балконе непогашенную свечу или горящую сигарету владельцу квартиры придется заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Нововведения также коснулись подвалов жилых домов. Теперь решетки на окнах там должны открываться.