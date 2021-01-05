«Березовская потрошительница» умерла от коронавируса

Незадолго до Нового года в соцсетях появилось видео, что Софья Жукова была госпитализирована в 10-ю хабаровскую больницу. В региональном минздраве эту информацию назвали фейком.

В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщает РИА Новости.

Предположительно, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.

Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.

Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Напомним, в конце декабря 2020 года в соцсетях появилось и стало распространяться видео, на которой запечатлена лежащая на медицинской кровати женщина. Ролик сопровождал текст следующего содержания (орфография и пунктуация сохранена).

«Прислали видос из 10-ки, люди прямо утверждают что эта бабка каннибалка из Березовки. Ее привезли под конвоем и оставили без охраны в коридоре».

Неизвестные авторы таким образом утверждают, что в 10-й городской больнице (она же ковидный госпиталь) привезли фигурантку уголовного дела об убийстве трех человек Софью Жукову и оставили ее без конвоя.

«Видео не соответствует действительности, — прокомментировала Юлия Тагнер, пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края. — Нахождение в медицинских учреждениях лиц, совершивших преступления, всегда происходит под нахождением охранной службы. Как правило, 1 охранник находится в палате и 2 снаружи. Факт нахождения в больнице является медицинской тайной».



Жукова часто сидела возле детской площадки, приманивала детей конфетами, а когда те подходили, обзывала их «бесами» и била палкой. Это показания одного из свидетелей. Хотя поведение бабушки явно выходило за рамки нормального, полиция и соседи не особо обращали на нее внимание. В декабре 2005 года Жукова зашла в подъезд дома №2 в квартале 40-летия Победы с 8-летней девочкой, после чего ребенка никто не видел», — писал наш корреспондент в статье «Бабушка нелегкого обвинения».



