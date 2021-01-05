Welcome: электричество на Дальнем Востоке дорожает на 10 процентов

Базовый уровень цен на электроэнергию в дальневосточных регионах утверждён на уровне 5,49 рубля за киловатт-час (не включая налог на добавленную стоимость). Соответствующее распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации.

«Установить на 2021 год базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 5 рублей 49 копеек за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость)», — говорится в документе.

В 2020 году тариф для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) составлял пять рублей за киловатт-час. На следующий год базовый уровень тарифа увеличен на 9,8 процента.

В среду президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлевается до 2028 года. Сейчас для некоторых дальневосточных регионов действует механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими.

Тарифы субсидируются на счёт надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири. Закон продлевает этот механизм на восемь лет.

Кроме того, закон устанавливает поэтапное доведение тарифов на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в отношении некоторых групп потребителей.

В 2017 году механизм выравнивания был введён в пяти регионах — Чукотском автономном округе, Якутии, Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях.