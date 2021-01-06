Российский максимум: пособие по безработице оставили «ковидным»

Правительство России сохранило максимальный и минимальный размер пособия по безработице еще на год.

В этом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 рублей, минимальное – 1 тыс. 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.



