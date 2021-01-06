Полюсом холода станет Чегдомын в Рождество

А в краевом центре похолодает до минус 28 градусов, ожидается небольшой снег.

По данным Дальневосточного гидрометеоцентра, в ночь с 6 на 7 января в Хабаровске возможен снег, температура воздуха — до минус 28 градусов.

До 10-го января все ночи будут холодными — до минус 28-30 градусов.

В Чегдомыне будет холоднее всего, там ночью ожидается до минус 41 градуса. В районе им. Полины Осипенко — до минус 37 градусов, в Комсомольске-на-Амуре — на три градуса теплее.

В Советской Гавани ночные температуры стабильно низкие, до 25-26 градусов мороза, днём же температура почти весенняя — 15-17 градусов ниже ноля.