Запойное новогоднее чтиво

Время от времени спиртное употребляет практически каждый взрослый. Иногда обстоятельства складываются так, что человек превышает алкогольную норму несколько дней подряд. Как, наверное, самой удачный пример — новогодние каникулы.

Многодневное злоупотребление спиртным ещё не запой. Настоящим (в медицинской терминологии — истинным) запоем данная ситуация становится, если вы продолжаете напиваться ежедневно, даже когда все поводы закончились. И при этом не можете остановиться.

Каким бывает запой

Распознать, что это именно запой, то есть обострившаяся патологическая тяга к алкоголю, можно по его спонтанности.

Псевдозапой

Зависит от внешних обстоятельств. Он начинается в связи с какими‑то социальными поводами: это могут быть день рождения, встреча с друзьями, конец сложной рабочей недели, зарплата. И заканчивается ими же: «пациент» самостоятельно прекращает пить, потому что надо идти на работу или завтра за руль.

Это не то чтобы здоровый вариант. Но всё-таки более лёгкий, чем запой настоящий.

Истинный запой

В этом случае поводы не нужны. Настоящий запой вырастает из внутренней потребности.

Ему предшествуют изменения в настроении и поведении: человек становится раздражительным и угрюмым, его всё достало, ничего не интересует и не хочется. Так даёт о себе знать нарастающее патологическое влечение к алкоголю. В какой‑то момент страдалец срывается и уходит в тяжёлое многодневное пьянство.

Через некоторое время (от нескольких дней до двух недель и дольше) организм не выдерживает. Человек слабеет, у него возникают отёки, рвота, диарея, сердечные аритмии. Тяга к алкоголю снижается и вовсе исчезает. Затем следуют 3–7 дней восстановительного периода. И перед вами снова живой, общительный, активный человек, вполне свободно обходящийся без спиртного — до следующего «запойного» периода.

Но это если повезёт.

Чем опасен запой

Алкоголь — это яд, напомним снова. Попадая в кровоток, он прокачивается через все органы и ткани — начиная от печени и почек и заканчивая мозгом и сердцем. Чем больше доза и длительнее её воздействие, тем сильнее интоксикация, которую переживает организм.

Самое сложное последствие запоя — абстинентный синдром, который возникает, когда тело перестаёт получать привычные дозы этанола. Абстиненция начинается через 6–12 часов после отказа от спиртного и даёт о себе знать:

головокружением;

сильной головной болью;

постоянной тошнотой вплоть до рвоты;

повышением температуры;

тревожностью.

Спустя 24–48 часов после отмены алкоголя иногда появляются и другие неприятные последствия — тем более отчётливые и мощные, чем дольше длился запой. Немедленно вызывайте скорую, если наблюдаете следующие симптомы:

чрезмерное потоотделение;

судороги;

резкое повышение кровяного давления;

сильная рвота;

сердечная аритмия;

помутнение рассудка;

потеря сознания;

появление галлюцинаций: зрительных, слуховых, осязательных. Они свидетельствуют о развитии острого металкогольного психоза, более известного как белая горячка.

Такое состояние смертельно опасно: дело может дойти до инсульта, сердечного приступа, остановки дыхания. О том, что может натворить человек в состоянии острого психоза, сопровождающегося галлюцинациями, говорить не будем.

Когда надо обращаться к врачу

Учитывая высокие риски, выходить из запоя желательно под наблюдением профессионального врача‑нарколога в специализированной клинике. Медик назначит препараты, которые помогут уменьшить симптомы абстиненции (учтите, это сильнодействующие вещества, которые можно получить только по рецепту). И проконтролирует состояние пациента, чтобы при необходимости вовремя начать реанимацию.

Впрочем, понятно, что на лечение в клинике готовы тратиться не все. Если вы надеетесь справиться с чьим‑то выходом из запоя в домашних условиях, оцените риски по следующим важным параметрам.

1. Длительность запоя

Запой может длиться от пары дней до двух‑трёх недель, а то и месяца. Чем дольше человек употребляет алкоголь, тем сложнее его организму будет справиться с синдромом отмены.

Если непрерывное пьянство длится неделю и дольше, лучше всё-таки довериться врачам. Иначе последствия могут быть самыми неприятными.

2. Количество употребляемого спиртного

Тяжесть абстиненции зависит от того, как много алкоголя человек выпивал в сутки. Понятно, что это субъективный момент и представление о «много» у каждого своё. Так что данный параметр, скорее, предупредительно‑ознакомительный. Просто понимайте: чем выше была суточная доза, тем мощнее проявит себя синдром отмены и тем серьёзнее могут быть его последствия.

3. Состояние здоровья

Сердечно‑сосудистые заболевания, пережитые травмы головы, проблемы с почками и печенью — однозначный сигнал, что с «домашним» выходом из запоя рисковать не стоит. Обратитесь за помощью к врачу: это может спасти жизнь.

Как выйти из запоя в домашних условиях

Ещё раз напомним: самостоятельный выход из запоя — серьёзный риск. Если по каким‑то причинам вы решили закрыть глаза на опасность и пройти абстиненцию на дому, учитывайте следующее.





Что можно делать, чтобы выйти из запоя

Пить больше жидкости

Воды, чая, соков, морсов. После злоупотребления спиртным организм обезвожен, и часть абстинентных «спецэффектов» спровоцирована именно острым недостатком влаги. К тому же жидкость ускоряет вывод токсинов.

Есть пищу, которая нормализует работу желудочно‑кишечного тракта

Лучше всего для этих целей подходят кисломолочные продукты и нежирный бульон.

Принимать витамины группы В

Они необходимы для поддержания нормальной работы мозга. При злоупотреблении алкоголем, как правило, наблюдается дефицит витаминов этой группы.

Использовать безрецептурные обезболивающие

Ибупрофен или парацетамол помогут снять болевые ощущения.

Использовать безрецептурные успокоительные

Например, экстракт валерианы или настойку пустырника. Они помогут снять тревожность.

Чего нельзя делать, чтобы выйти из запоя

Резко бросать

Наиболее мощный синдром отмены возникает на фоне резкого и полного отказа от спиртного. Чтобы абстиненция была мягче, из запоя желательно выходить постепенно, в течение 2–3 дней сокращая употребляемую дозу до нуля.

Переключаться на спорт

Бросающим пить нередко рекомендуют больше двигаться — чтобы улучшить кровообращение и ускорить выведение спирта из организма. Но для выхода из запоя эта рекомендация не подходит. В данном состоянии тело ослаблено, а сердце и сосуды и так переживают серьёзную нагрузку. Не добейте их пробежкой или приседаниями.

Принимать контрастный душ

Чрезмерное употребление спиртного нарушило сосудистый тонус. Устроив сосудам дополнительный стресс в виде чередования ледяной и горячей воды, можно довести дело до самых неприятных последствий, в том числе до инфаркта.

Принимать лекарства, не обращая внимания на инструкцию

Чтобы избавиться от головной боли, человек может начать употреблять тот же парацетамол горстями, добивая его успокоительными и антипохмельными средствами. Весь этот коктейль больно ударяет по печени, которая и так перегружена.

Не обращаться к врачу, даже если совсем плохо

Следите за симптомами. Если вдруг становится совсем не по себе, рвота не прекращается, сердце выскакивает из груди и вообще кажется, будто вы умираете, — немедленно вызывайте скорую. Даже не пытайтесь «перетерпеть» это состояние.