Хабаровчане поколядовали хорошо и душевно

26 декабря в Хабаровске и его окрестностях искрометно, весело и торжественно отпраздновали Коляду

По древней традиции этим именем награждали растущий день сразу же вслед за зимним солнцеворотом (солнцестоянием). Коляде предшествует самая длинная ночь в году под названием Карачун, когда тьма на пике могущества. Задача ряженых колядовщиков – уберечь от ее происков новорожденное Солнышко, поддержать его душевным огнем, благодарно принять живой солнечный свет от родового разумного начала нашего Космоса. И оставить в прошлом все ненужное, плохое и бренное.

На этот раз в самом Хабаровске, в Первом микрорайоне, при поддержке ТСЖ «Благо» колядовали участники содружества русских общин «Хоровод», а за городом, на Осиновой речке – краевое общественное объединение «Родъ». И там, и там с прибаутками и здравицами обошли жителей окрестных домов, провели старые, как мир, обряды вождения судьбоносной козы и символического посевания урожая.

И там, и там насобирали съестные дары Коляде, и там, и там раздавали их детворе, ведь именно в малышне небесного света - как в колодце кристально чистой воды. Исстари существует поверье: если колядовщики навестили кого-то с обрядами и он их сердечно отблагодарил, все у него будет благополучно.

Примерно то же самое и с природой: хорошо и задушевно поколядовали – хорошо посеяли и пожали. Нынче несомненно одно: холодный мрак, как всегда в эти дни, пошел на попятную, а значит, жизнь непременно вернется вместе с весной и летом. Несмотря на крепчающие морозы. Что само по себе не может не радовать и за что нельзя не благодарить. Хотя бы вкусными пирогами.

Виктор Марьясин