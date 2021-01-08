В Хабаровском крае зеков оставили без телефонов и дрожжей

Мобильные телефоны и многое другое было изъяты накануне новогодних праздников в поселке Ванино. Сотрудники исправительной колонии особого режима предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию этого закрытого учреждения.

Как рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин, в ходе реализации оперативной информации на режимной территории у административного здания исправительной колонии №1 была задержана 30-летняя жительница поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, пытавшаяся передать осужденным в дневное время крупную партию запрещенных предметов.

У женщины были изъяты две картонные коробки. Они были доверху набиты целым арсеналом. Всего в ходе досмотра были обнаружены и изъяты 16 мобильных телефонов, 24 зарядных устройства, 5 SIM-карт, 10 USB-картридеров, 10 картридеров микро-SD, 15 пар гарнитурных наушников и 5 упаковок дрожжей по 100 граммов в каждой.

Задержанная дама призналась, что знала о содержимом коробок, а также о грозящем ей наказании. А точнее, о крупном штрафе, но тем не менее осознанно шла на правонарушение.

Теперь «Снегурочке» грозит административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»). Материалы и изъятые предметы переданы сотрудникам полиции для принятия процессуального решения.

Также была пресечена попытка доставки запрещенных предметов и в Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области. При досмотре передачи, предназначенной одному из следственно-арестованных, сотрудники этого пенитенциарного учреждения обнаружили запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом, а именно: дрожжи, замаскированные под горчицу, и, как ни странно, копировальная бумага.

О данном происшествии были проинформированы все заинтересованные стороны. В суд направлены материалы о привлечении к административной ответственности женщины, совершившей данное деяние.

«В канун новогодних и рождественских праздников возрастает количество попыток доставки запрещенных предметов на территорию следственного изолятора. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные пытаются вовлечь родных и близких в реализацию своих замыслов, подталкивая их к совершению противоправных действий, влекущих за собой негативные последствия», - рассказал начальник Следственного изолятора №1 Станислав Митяев.

Вечерний звон

Помню предновогодний шмон в спецкомендатуре. Поступила информация, что кто-то из «химиков» умудрился затариться спиртным.

Так и оказалось. Откуда только не доставали злодейку с наклейкой! В общей сложности набралось больше ящика водки, которую тут же принародно и уничтожили. Вечернюю поверку объявляют оконченной. Весь «контингент» играет желваками: а что тут скажешь? И только один мужичок облегченно вздыхает…

В это время один из обозленных «химиков», которому явно обломилось праздничное застолье с горячительными напитками, подходит к почтовому ящику и, что называется, от всей души бьет по нему ногой. У изумленной публики на глазах оттуда вываливаются две бутылки водки и как бы нехотя разбиваются. Тут же растекается ароматная лужица.

Все в шоке. У хозяина этой «заначки» на глазах появляются настоящие слезы обиды. Обстановку разряжает подошедший к нему бригадир. Хлопая бедолагу по плечу, он объявляет:

- Да, товарищ, нас постигло одно общее горе…

Запрещенные передачи

Гашишным маслом оказалась «заряжена» морковь, предназначенная для осужденного в Комсомольске-на-Амуре. В общей сложности были изъяты 8 медицинских шприцов с бурой начинкой. А еще один родственник хотел передать в другую колонию спиртосодержащую жидкость...

Но, конечно же, самое распространенное - это дрожжи. Хотя ума не приложу, как можно долго утаивать бражку. И сотовые телефоны.

Кстати, по словам Дмитрия Баданина, за последнее время отмечено, что технологии доставки запрещенных предметов на режимные объекты с каждым годом становятся все сложнее. Злоумышленники изыскивают все новые способы передач. Поэтому сотрудникам приходится проявлять особую бдительность при несении службы.

Запрещенные предметы в колонии и в следственные изоляторы пытаются пронести в личных вещах, продуктах питания и косметических средствах. А на какие ухищрения родственники идут при личных свиданиях с заключенными, и сказать неловко. Однако самым распространенным способом передачи предметов, запрещенных к использованию и хранению, остаются все же посылки и передачи.

И, как ни странно, – дроны. Баданин напомнил, как благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы удалось предотвратить попытку доставки с помощью вертолетика на режимную территорию Следственного изолятора №2 Комсомольска-на-Амуре средств сотовой связи.

В результате оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками СИЗО была предотвращена попытка переброса запрещенных предметов с помощью радиоуправляемого вертолета, который был перехвачен и изъят. Злоумышленники, видимо, делали ставку на увеличенную грузоподъемность и легкую управляемость дрона, а также его способность выполнять сложные фигуры пилотажа. Однако осуществить задуманное у них не получилось. Этому воспрепятствовали и современные средства охраны, и бдительность сотрудников СИЗО.

По словам Баданина, многоэтажные постройки, возведенные в непосредственной близости от охраняемой территории, порой подталкивают родственников обвиняемых к противоправным действиям. Так, «добрые люди», забравшись на балкон восьмого этажа общежития, расположенного напротив следственного изолятора, направили «заряженный» сотовыми телефонами и сим-картами вертолет на территорию СИЗО при помощи пульта дистанционного управления.

Кстати, обязательная регистрация дронов в России вступила в силу. А некоторые силовики уже получили специальные «пушки», которые позволяют перехватывать управление незарегистрированными беспилотниками.

В настоящее время, как рассказал Баданин, сотрудники научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России начали тестировать оборудование по защите проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Прокуратура не дремлет

Сотрудников УФСИН РФ по ЕАО тоже не оставили без внимания. Прокурор Еврейской автономии провел плановую проверку в ФКУ «Следственный изолятор №1», в рамках которой пресек незаконное содержание осужденной женщины.

Заурбек Джанхотов совместно с уполномоченным по правам человека в ЕАО Ольгой Зайцевой, а также председателем Общественной наблюдательной комиссии в автономии Татьяной Файн провел заранее запланированное выездное мероприятие. В ходе плановой проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ «Следственный изолятор №1» УФСИН России по ЕАО были выявлены определенные недостатки.

На момент проверки в учреждении фактически содержалось 185 человек. И, как рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская, в рамках проверки были осмотрены помещения кухни, отряда хозяйственного обслуживания, а также режимного корпуса, в котором содержатся осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

Как подчеркнула Жанна Крепкогорская, в следственном изоляторе созданы условия для содержания под стражей следственно-арестованных. Норма санитарной площади на одного человека соответствует предъявляемым требованиям. Указанная категория граждан обеспечена питанием по действующим нормам, индивидуальными спальными местами.

Между тем при проверке были вскрыты факты ненадлежащего материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся в следственном изоляторе, а также отдельные нарушения медико-санитарных требований и пожарной безопасности.

В сфере режима отбывания наказания выявлены случаи ненадлежащего проведения сотрудниками следственного изолятора обысковых и досмотровых мероприятий. Допускались факты проникновения на территорию учреждения запрещенных предметов.

Прокурором области дано указание о подготовке соответствующих актов прокурорского реагирования в целях устранения нарушений федерального законодательства и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в этот день истекал срок заключения осужденной, однако согласно решению суда она не могла быть освобождена до его вступления в законную силу. Учитывая, что женщина могла незаконно содержаться в следственном изоляторе, прокурор области своим постановлением освободил ее, на решение суда внесено апелляционное представление.

Итоги проверки подведены на совещании с приглашением прокурора Биробиджана, а также начальника МОМВД «Биробиджанский», на котором обсуждены вопросы взаимодействия при раскрытии преступлений, совершенных на территории учреждения.

Вадим Решетняк