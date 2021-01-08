Коронавирусные тесты есть, но немного — хабаровские торгсети

Южнокорейские тесты для выявления коронавируса в домашних условиях появились в продовольственных супермаркетах

Крупная торговая сеть Хабаровска начала продажу в своих магазинах тестов на выявление коронавируса. Магазинов в сети — примерно десяток, наличие тестов в продаже подтвердили в двух из них. Но товара немного.

«У нас есть три штуки, они — на кассах лежат. Цена — 2, 5 тысячи рублей. Сами понимаете, товар специфический, поэтому у нас он в небольшом количестве. Думаю, если вы в течение дня подойдете, успеете купить», — рассказала представитель одной из торговых точек.

Еще в одном магазине сети тесты разобрали еще до праздников.

Справка

Один из южнокорейских экспресс-тестов на COVID-19 был зарегистрирован в России летом прошлого года. Сейчас на рынке есть тесты, которые по точности анализа сопоставимы с результатами тестирования в лабораторных условиях.

Их главный производитель и поставщик – Южная Корея. Своим успешным опытом почти тотального общенационального тестирования она показала всему миру эффективный путь борьбы с эпидемией.

В Хабаровском крае тесты-пятиминутки поступили в больницы, поликлиники и станции «скорой помощи» в ноябре прошлого года, это было госраспределение.



