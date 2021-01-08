Хабаровчанок завлекают в бизнес с помощью ярмарок

Кто бы что ни говорил, а роль женщины в современном обществе растет с огромной силой. За детьми ухаживай, дома приберись, мужа накорми, дождись, пока звезду с неба достанут да подарят. Это не считая работы, где стресс и ответственность. Многие еще и бизнесом решают заняться.

Вот, например, после проведения ежегодных выставок-ярмарок изделий ручной работы «Сделано мамой – сделано в России!» стабильно появляется сразу несколько женщин-предпринимательниц. ИП оформляют либо статус самозанятых. Но именно такова цель мероприятия: развитие и пропаганда коммерческой деятельности среди прекрасной половины человечества.

Очередная выставка прошла в хабаровском торговом центре «Экодом». Тридцать бизнес-леди приняли участие в работе ярмарки. Посетители могли купить у них сувениры, бижутерию, новогодние игрушки, кожаные сумки, куклы, ювелирные украшения и т.д.

«В этом году из-за пандемии мест оказалось ограниченное количество, поэтому пришлось проводить отбор, - рассказала председатель комитета по женскому предпринимательству хабаровского регионального отделения «Опоры России» Оксана Фокина. – Некоторые рукодельницы четвертый раз принимают участие в работе ярмарки. Было много хороших отзывов от покупателей. У многих мастериц уже есть свои постоянные клиенты».

Организаторами проекта «Сделано мамой – сделано в России!» выступила всероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ЦОУ «Мой бизнес».

Что же касается «женского» комитета, то он весьма активен. В этом году удалось провести бизнес-завтрак с краевыми чиновниками и фотовыставку, посвященную успехам женщин на поприще коммерческой деятельности. Было бы и больше событий, говорит Фокина, да пандемия помешала.

«В Хабаровске выставка проходит уже в четвертый раз, - продолжает председатель комитета по женскому предпринимательству «Опоры России». – Каждый год мы стараемся привлекать новых участниц. Однако этот год внес свои коррективы: многие из тех, кто хотел открыть бизнес, из-за карантина не рискнул это сделать».

Андрей Канев

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