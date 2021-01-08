В Хабаровске «Маленький принц» отметил юбилей

Вот уже 85 лет Дворец детского творчества является любимым местом хабаровских ребят. 85 лет – это целая жизнь. Это судьбы мальчишек и девчонок разных поколений, жизнь педагогов, отдавших свои сердца детям. Пройден интересный и непростой путь учреждения от Дома пионеров и школьников до современного Дворца детского творчества. Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, кто ни разу не побывал бы в этом царстве музыки, танцев и творчества. Уникальный педагогический коллектив, замечательные традиции – вот что отличает сегодня учреждение, в котором ежегодно занимается тысячи учащихся.

К юбилею весь Дворец превратился в Звездную страну. В фойе развернулась выставка рисунков юных художников из студии «Самоцветы» по детской сказке французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», этой же теме посвящены отдельные мероприятия. Правда, из-за коронавируса они проходят с определёнными ограничениями.

В гостиных с минимальным количеством учащихся педагоги-организаторы проводят презентации-беседы, викторины. Подготовлены замечательные видеоролики «Листаем страницы истории», «Добрая сказка детства», в которых рассказывается о том, как создавался, чем живет и как развивается один из лучших творческих центров г. Хабаровска. Запущено праздничное поздравление «С днем рождения, Дворец!». Специально для детей и родителей с помощью видеопроектора организован просмотр юбилейных событий «Маленького принца».

Как все начиналось

Хабаровский краевой Дом пионеров и школьников был открыт на основании приказа отдела народного образования Далькрайисполкома от 14 августа 1935 г. № 409 "Об организации в г. Хабаровске Дома пионеров и школьников". Разместился он в здании нынешнего ТЮЗа. Уже в декабре сюда забежала первая ватага ребят, они вместе со взрослыми шили шторы, расставляли мебель, украшали подоконники цветами, и 18 декабря учреждение открылось. Возглавила его директор Лариса Андреевна Символ.

В 1937 г. Дом пионеров и школьников получил статус городского и быстро стал популярен у ребят. В нем работали около сорока детских кружков по фото, театральный, судомодельный, авиамодельный, художественной гимнастики, ИЗО, кройки и шитья, краеведческий, шахматный, духовой, резьбы по дереву. Их вели талантливые педагоги. В учреждении проводятся выставки, смотры художественного и технического творчества.

Вместе с педагогами свои достижения ребята готовились представить в Москве, на ВДНХ, но помешала война. В годы войны в Доме пионеров появились военные кружки: стрелковый, авиамодельный, Красного креста, и все они в тот период работали.

После войны, в 1949 году, учреждение переведено в здание бывшей городской думы – одно из самых красивейших в городе, по ул. Карла Маркса, 21 (ныне это улица Муравьева Амурского, 17, где оно находится и сегодня). В те же годы учреждение получило название Дворец. В нем в течение года занималось от 1,5 до 2 тысяч ребят. Он стал домом радости, дружбы и песен, воспитавшим не одно поколение хабаровчан. Здесь свои первые шаги в будущей профессии получили многие известные хабаровчане. Это диктор хабаровского радио Галина Долгова, художник Геннадий Павлишин, поэт Людмила Миланич, профессор-неонатолог Зинаида Сиротина, народный артист Игорь Желтоухов.

В числе лучших

Уже в XXI веке учреждение претерпело несколько реорганизаций. В 1992 году оно стало называться городским Дворцом детского и юношеского творчества, а в 2002 году переименовано во Дворец детского творчества «Маленький принц».

Сегодня в учреждении работают 25 студий художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности, в них занимаются более тысячи детей. Коллектив насчитывает почти 70 человек.

В 2019 году на основании предложения министерства образования и науки Хабаровского края Дворец внесен в «Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений РФ «Лидеры образования». Удостоен «Золотой медали» национальной премии «Элита российского образования в номинации «За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу».

В рамках мероприятий II педагогического съезда «Моя страна» на церемонии лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2020» учреждение удостоено диплома в персональной номинации «Лидер в образовании – за обучение и воспитание».

Дворец неоднократно удостаивался звания победителя в городском смотре учреждений дополнительного образования Хабаровска, который проводится под девизом «Зажги свою звезду!». Сочетание традиций, проверенных временем, применение современных технологий и методик позволяют ему быть всегда в числе лучших.

На протяжении двадцати лет во Дворце работает городское методическое объединение по ИЗО и ДПИ. Главная его цель - выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в сфере изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Сегодня в городском методобъединении насчитывается более ста активных и постоянных участников. Среди них как начинающие, так и опытные педагоги, имеющие большой стаж преподавательской работы. Время показало, что работа этого объединения и сегодня актуальна. Это целая методическая школа со своими традициями и новациями, обеспечивающая развитие профессиональной культуры педагогов дополнительного образования в целом, тем самым способствующая повышению качества дополнительного образования в городе и крае.

С легкой руки педагогов Дворца в городе стали популярными конкурсы «Свет Рождества», «Кукла моего детства», «Мой Маленький принц», «Русь пасхальная».

Педагогический коллектив Дворца – талантливые люди, любящие детей, постоянно повышающие свое профессиональное мастерство. Третий год подряд педагоги Арина Николаевна Скрынник, Светлана Александровна Эпова, Павел Валерьевич Белых участвуют и становятся финалистами городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад» в номинации «Сердце отдаю детям».

Достоянием не только Дворца, а и всего города, стали его детские образцовые коллективы - театральная студия «Алый парус», изостудия «Самоцветы», студия эстрадного вокала «Жемчужина», ансамбль эстрадного танца «Вдохновение», студия конструирования и моделирования одежды «Модница» и другие.

Многие из учащихся учреждения благодаря победам в конкурсах были награждены путевками и побывали на профильных сменах в детских центрах «Артек», «Океан» и «Созвездие», попробовали свои силы в кастингах и сьемках на телеканалах. Завоевали около сотни персональных наград в соревнованиях, конкурсах и фестивалях, начиная от городских и заканчивая международными.

Сегодня Дворец развивается, помогает раскрыть детские таланты, открывает новые горизонты. Каким будет его дальнейший путь? Это будет путь, полный ярких открытий и больших достижений. Каждый день сюда будут приходить ребята, чтобы учиться, мечтать и творить!

С юбилеем тебя, Дом, в котором уютно всем! Несмотря на солидный возраст, ты по-прежнему молод душой, полон творческого вдохновения и всеми любим!

Светлана Шкроб

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