За культуру — пожизненно

Десять жителей Хабаровского края, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства, стали обладателями пожизненных стипендий губернатора.

Выплаты назначены творческим работникам, которые имеют стаж работы в отрасли не менее 25 лет, а также государственные и краевые награды, ведомственные знаки отличия. Таким образом, творческих людей отметят за активное участие в общественной и культурно-просветительской деятельности

«В этом году стипендиатами стали режиссер, оператор, писатель, автор многочисленных кинолент Владимир Василиненко, заслуженный работник культуры России, искусствовед Татьяна Давыдова, заслуженный работник культуры России, ведущий диктор Хабаровского края Анатолий Жаров, народный артист России Игорь Желтоухов, музыкант Григорий Иванушкин, актриса Комсомольского-на-Амуре драматического театра, ведущий мастер сцены Валентина Кушнарева, художник, график-живописец Герман Палкин, заслуженная артистка России Евгения Фасулаки, заслуженный работник культуры Российской Федерации Светлана Черепанова и актриса Алла Татаринова», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

В разные годы пожизненными стипендиатами губернатора края становились известные деятели культуры и искусства, чьи произведения и вклад в развитие отрасли являются уникальным культурным наследием нашего региона. Сегодня их имена носят улицы городов и краевые учреждения, в память о них установлены мемориальные доски.