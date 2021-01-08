Хабаровский край — на 15 месте по уровню зарплат

По данным агентства РИА Рейтинг, по итогам 2020 года Хабаровский край занял 15 строчку рейтинга зарплат в России.

На первом месте — Чукотка, в тройке лидеров — Ямало-Ненецкий округ и Москва.

Сахалин — на шестом месте, Приморье — на 19-м.

В Хабаровском крае диапазон зарплат — от 29 тыс. рублей до 65.

У лидера — Чукотки — зарплаты «плавают» от 59 тыс. рублей до 147.

Пять регионов могут похвастаться тем, что более 25% работников в них получают 100 тысяч рублей и более. Вполне предсказуемо, что лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотский автономный округ (лидер рейтинга) характеризуется тем, что более 40% работников зарабатывают как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

При этом у лидирующего региона доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7%. Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третей строчке по доле высоких зарплат расположилась Москва (31,6%), четвертой стала Магаданская область (27,3%), а на пятой строчке рейтинга расположился Ненецкий автономный округ (25,8%).

«Помимо вышеназванных пяти регионов в первую десятку рейтинга по доле работников, которые имеют официальную заплату выше 100 тысяч рублей в месяц, вошли: Сахалинская область (21,9%), Республика Саха (Якутия) (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (18,4%), Камчатский край (18,4%), а замыкает первую десятку Санкт-Петербург с долей 13,5%»

Как видно, даже среди лидеров достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающий десятку Санкт-Петербург в три раза уступает лидеру рейтинга, а Республика Хакасия, входящая в ТОП-25 рейтинга, уже почти в 10 раз по доле высокооплачиваемых работников уступает лидеру.

При этом в половине регионов доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 2,6%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей в месяц очень редка. По оценкам РИА Рейтинг, минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Республике Мордовия – 1,0%, такой же результат с точностью до первого знака после запятой у Кабардино-Балкарской Республики.