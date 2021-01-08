Сердечника эвакуировали из района Полины Осипенко

Для оказания медицинской помощи больному в отдаленном районе пришлось задействовать вертолет Центра медицины катастроф.

По сообщению ГУ МЧС по Хабаровскому краю, днём 7 января в район имени Полины Осипенко из Хабаровска вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Борт находился на постоянном дежурстве и совершал санитарный рейс по обращению территориального центра медицины катастроф. Экстренная эвакуация по медицинским показаниям потребовалась мужчине с сердечным заболеванием.

На борту кроме членов экипажа находились два медицинских работника. На аэродроме в районном центре каретой скорой медицинской помощи на борт был доставлен пациент. Под контролем специалистов он был транспортирован на аэродром в Хабаровске, откуда госпитализирован в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Общее время полета составило 5 часов 45 минут. Он прошел в штатном режиме. Ухудшения состояния здоровья во время перелета не допущено.