Мэр Советской Гавани обижен на критику и не может достучаться до правительства края

Глава администрации Советской Гавани Павел Боровский, подводя итоги года нелестно высказался о критике в социальных сетях и о взаимодействии с правительством Хабаровского края.

Отчет главы города изобилует победами и достижениями, но в нём досталось «анонимам» из соцсетей и официальной краевой власти. Приводим часть интервью Павла Боровского, опубликованного на портале Наша-Гавань.рф.

«Обидно, что наши граждане с нелюбовью относятся к нашему городу и в социальных сетях, скрываясь под различными никами, обвиняют во всех нерешенных проблемах администрацию. Приглашаю таких блогеров прийти и в течение рабочего дня попытаться решить хотя бы одну из проблем, связанных и с нехваткой бюджетных средств, и с нехваткой кадров, и с юридическими коллизиями. Не удалось, к сожалению, выстроить конструктивный диалог с отдельными депутатами городского Совета, избранными в 2018 году. Если предыдущий состав депутатского корпуса охранял правопорядок в составе народной дружины, помогал точечно остро нуждающимся в помощи землякам, ветеранам войны и труда, то сейчас депутаты проявляют активность только в социальных сетях, смакуя домыслы и выкладывая там фэйковые новости. Очень трудно работать с такими людьми! В очередной раз не получилось достучаться до краевого правительства в части продолжения реализации программы сейсмоусиления жилых домов. У нас есть готовые проекты, есть дома, которые остро нуждаются в сейсмоусилении, например, Пугачева,14. Но программа эта вот-вот закончится, а в министерстве строительства не сделали ничего, чтобы в Советской Гавани был реализован еще один этап… Но в завершение года не хочется зацикливаться на проблемах и недопонимании», — приводит слова Боровского портал Наша-Гавань.



