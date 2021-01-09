Газете «Молодой дальневосточник» исполняется 100 лет

Дорогие друзья! И недруги тоже.

С чувством глубокого неудовлетворения сообщаю вам, что 10 января 2021 года нашей газете «Молодой дальневосточник ХХI век» исполняется 100 лет. Внешне это не видно. А внутренне можно дать гораздо больше. Потому что прозорливость газеты и ее занозистость давно вышли на уровень таких мировых знаменитостей, как Charlie Hebdo, Le Monde, Sunday Times, Guardian. Почему в качестве примера мною взяты лучшие издания Франции и Англии? Потому что российские газеты (хабаровские даже не в счет) в силу многих исторических причин не могут соперничать с «МД». Они обременены острым желанием нравиться власти и давно погрязли в интеллектуальной серости.

Другое дело - наша газета. Конечно, будучи в озорном настроении, ее по мировой классификации вполне можно назвать проправительственной. О-о! Это мы могём - «про правительство»! Чего стоили заметки на тему «Слушая губернатора, хочется… думать»! Это не столько про Сергея Фургала, сколько про то, как он стал заложником. Блин, как в воду глядел - сам же себя окончательно заложил! А сколько было прозорливых гороскопов? Прямо-таки министерская мистика. Как только напишем про неудачное стечение обстоятельств, нестабильную ситуацию или пустые хлопоты, так - глядишь - и отставка очередного министра.

Опять же: почему «МД» вполне на уровне французского Charlie Hebdo? Один только наш заголовок «Не куя себе гвоздь» наделал шума больше мусульманских карикатур. С той разницей, что тогда Шпорт никому голову не отрубил. И правильно. Ведь газета писала правду: гвоздь Вячеслав Иванович ковал не себе, а музею. И Госстройнадзор в лице Олега Сутурина не обиделся за «Трехэтажный шах и мат». А чего надувать губы, если у нас такой распутный закон: трехэтажные дома стройнадзору не подлежат?!

Вообще железная концепция «МД» - никаких карикатур! Жизнь нынешняя и без того весела. Хотя иногда слегка побалагурить весьма позволительно. К примеру, раньше шутили: телепрограмма «Время» - это бенефис Леонида Ильича и немного погоды. Сто лет не прошло, а… Щелкнешь местное ТВ, и видишь бенефис Михаила Владимировича и немного погоды. Историческая спираль.

Опять же про спираль. С давних-предавних пор «Молодой дальневосточник» - это вам не «молодой хабаровчанин»: он зрит в корень. И видит: Дальний Восток - это дойная корова. «МД» так и пишет: рыбку нашу доят, лес доят, золото доят, электроэнергию доят. Ладно б свои доили, а то все чужаки. И за сто лет ни-чего-шеньки не изменилось.

Почему «МД» вполне сравним с Le Monde? Во-первых, это леволиберальная газета. И мы - тоже. Во-вторых, она самая цитируемая в мире. И за нами не заржавело. Точно знаем, что некоторые издания Израиля даже перепечатывают наши статьи, поскольку спрашивают у нас разрешения. А уж как цитируют их своим друзьям бывший мэр Александр Соколов (живущий в Америке) и Виктор Цырфа (живущий в Канаде) - взахлеб! В-третьих, французская газета известна объемными аналитическими статьями. Разверните «МД» - шедевр почти в каждом номере! Еще несколько месяцев назад мы сделали аналитический прогноз о двукратном росте тарифов на мусор, а губернатор только сейчас озаботился… Мы относимся к этому с пониманием: значит, он не читает «МД»? Некогда?

А теперь сравним «МД» с английской прессой. Возьмем Daily Telegraph. Ее год рождения 1855. Неудачный выбор - не будем продолжать. Лучше присмотримся к Sunday Times. Консервативная она, конечно. Но славится своими расследованиями. А сколько их было в «МД»? Если брать даже не за сто лет, а всего за год? Штук сто, наверно.

Но мне больше нравится «МД» на фоне Guardian. Что нас сближает? У нашей газеты тоже есть свой стиль, свой шарм, свой язык. Хотя есть и разница. Влиятельная англичанка пишет просто и даже, простите, примитивно: «We want tomorrow…». Господи, чё там tomorrow? Разумеется, today. Today! Мы как напишем, так сегодня же по нашим следам идет власть.

Честно сказать, пока городская власть Хабаровска относится к публикациям «МД» с пиететом. Например, всего два года газета регулярно печатала заметки про «черные дыры» - любые незакрытые технологические отверстия, куда периодически проваливался народ. Бывало, что прямо в кипяток. В день выхода газеты городские чиновники шли по названным адресам и закрывали люки. И что? До того дописались, что в центре Хабаровска «черных дыр» не осталось. Да и в других районах города значительно поубавилось.

Скажу по секрету, имелась тайная надежда на признание наших заслуг и краевой властью. Но краевые деятели сказали: такие публикации не являются общественно значимыми. Это к вопросу об обоюдной лояльности. «МД» лоялен ко всем властям. Но до поры. Еще ведь не вечер.

Некоторые считают, что газета должна быть как женщина: захотел - зашел. Ну… Ну, к нам зайти можно. Вот только дверь будет закрыта. С нами вот так - напролом - нельзя. С нами надо договариваться.

Известный советский писатель Юрий Трифонов в свое время написал книгу «Предварительные итоги». Думаю, что вслед за мастером такие итоги может подвести и наша газета. Благодаря ее разумным публикациям у нас есть адекватная краевая власть, суровая краевая дума и дееспособная налоговая инспекция. Каждый из этих органов немножко облагорожен творчеством журналистов и занимает свое место в государстве, которое мы построили.

Обозревая в целом газетное творчество за эти годы, можно сказать, что оно всегда отражало суть борьбы нашего народа за светлое будущее. И с каждым новым годом, с каждой новой статьей этой сути становилось все больше, а будущего все меньше. Оно как бы отодвигалось, но журналисты продолжали писать, а газета продолжала печатать и допечаталась, в конце концов, до замечательного столетнего юбилея.

Мы с размахом намерены его праздновать. Запустим в небо сто шаров, будет салют из ста залпов, выпьем по сто граммов и т.д. Присоединяйтесь и вы, дорогие друзья! И недруги тоже. Пишите свои теплые и горячие слова по электронной почте: gazeta@khabarovsk.md. А мы их напечатаем в первом номере 13 января нового года. Бесплатно. В честь юбилея. Приходите, приезжайте, прилетайте в редакцию 11-12 января - будет вам радость. А мы-то как будем рады!

По поручению редакции с вами беседовала самый молодой журналист «Молодого дальневосточника» - Раиса Целобанова