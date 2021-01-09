Хабаровские елки «меряются» своей длиной

Корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» посмотрел и оценил елки Хабаровска

Городские лесные красавицы особенно преображаются вечером, когда на елках, деревьях - на всем, что есть в городке, зажигается иллюминация. Единственная на Дальнем Востоке ель с летающими шарами, звездами, дождем установлена по заказу администрации Железнодорожного района на площади возле школы №23. Устанавливала и монтировала световое оборудование хабаровская компания «Арк Свет».

- Это электронная елка высотой 12 метров. Мы ставим ее уже седьмой год подряд, - рассказал директор ООО «ВДР» Андрей Черныш. - Когда-то появилась идея изготовить елку со сложной электронной подсветкой, управляемую контроллерами. Мы спроектировали геометрию размещения светодиодных пикселей, согласовали с поставщиками и сделали заказ этой системы в одной известной инженерной китайской компании, с которой познакомились на выставке в Гуанчжоу. Сценарий подсветки мы готовили сами, писали техзадание, много раз его корректировали, и в итоге получился очень неплохой видеоряд.

На елке находится 30 лент с пикселями с индивидуальным управлением. Елка – как видеоэкран, только грубого разрешения, а пиксели – это как точки на экране. В итоге горожане видят спецэффекты – постоянно меняющиеся разноцветные фигуры: летающие шары, дождь, звезды, эффект пламени. Фигуры летают, плавают, падают.

Компания одна из первых в Хабаровском крае стала поставлять искусственные стволовые и конусные ели, до этого устанавливали либо живые ели, либо использовали металлические стволы, в которые монтировали маленькие елочки.

- Создали геометрию из коротких пятиметровых ветвей и длинных десятиметровых. Расположение ветвей редкое, поэтому воспроизводить можно упрощенные геометрические фигуры, но выглядит очень эффектно. Каждый год можно менять сценарий подсветки, что-то добавлять, создавать новые фигуры. В самые морозы мы монтируем, потом демонтируем систему, тем не менее она уже седьмой год устойчиво работает. Добавляют красоты ледовые фигуры с подсветкой.

На площади Блюхера елка с более простыми спецэффектами, но выглядит не менее красиво. По словам Андрея Васильевича, по заказу администрации Центрального района в этом году они получили пиксельные ленты и смонтировали систему по своей схеме.

- Елка большая – 15 метров в высоту, семь метров в диаметре. Пиксели группового управления позволяют демонстрировать самые простые эффекты. Елка меняет цвет, быстро или медленно, гаснет, мерцает, без картинок, без фигур. Но это понятно только специалистам, горожане же видят, как елка сверкает, светится, моргает, и все это красиво, ярко. Днем ель тоже симпатично смотрится, она украшена специальными пластиковыми небьющимися большими шарами. Мы ее приобретали лет пять назад, оформляли светодиодными гирляндами, елка с простым управлением, тогда это было в новинку, однако технологии быстро меняются.

Помимо елок очень эффектно смотрятся электронные фонтаны в новогодних городках. Идея ставить такие фонтаны разной степени сложности появилась несколько лет назад.

- В тот год в парковой зоне стадиона имени Ленина залили большой каток, оформили территорию деревьями с иллюминацией, мы поставили большие геометрические фигуры, в частности трехметровый шар, украшенный гирляндами. А в чаше большого фонтана перед стадионом установили электронный фонтан с гирляндами системы «водопад». Потом посыпались заказы от администраций, крупных компаний на установку таких конструкций.

В прошлом году специалисты «Арк Свет» по заказу администрации Кировского района изготовили и установили так называемый зимний фонтан с применением безопасных низковольтных гирлянд возле стадиона «Нефтяник», в этом году изменили программу. Помимо эффекта бегущей воды постоянно меняется цвет. Фонтан получился радужным.

Кроме больших уличных елок высотой 12-15 метров, ели устанавливают во дворах управляющие компании.

- УК стараются создать для своих жильцов настоящий праздник. И горожанам, которые живут далеко от центра, например, в Южном микрорайоне, не обязательно ехать на центральные площади Хабаровска, не менее красивый новогодний городок у них прямо во дворе. Мы работаем с УК «ДВ Союз». К Новому году дома украшает цветовое оформление, рисунки из мультфильмов. Во дворах стоят пятиметровые стволовые елки тоже с комплектом светового оформления. Деревья оформлены гирляндами, - говорит Андрей Васильевич.

Ну и, конечно, никак не обойти вниманием зимний городок на площади Ленина. На территории - свыше 50 ледовых и снежных фигур, а также большая двадцатиметровая елка: на каркасе новогодней красавицы закреплены 194 живые елки. Ель украшена разноцветными шарами, цветными бантами. Установлены надписи изо льда «С Новым Годом!», «С Рождеством» и «Я люблю Россию!». Дед Мороз и Снегурочка изготовлены из снега, а в центре городка расположился ледовый бык. Площадь поделена на три тематические зоны, и впервые специалисты применили в оформлении цветной лед.

Преобразился парк «Динамо». Весь зимний городок украшает иллюминация. Общее количество светодиодного оборудования насчитывает более 10 тысяч единиц. Рядом с елкой установлены композиции героев мультфильмов из снега и льда. Сама 23-метровая красавица состоит из 169 живых елей. На ней красуются более 100 разноцветных шаров и 70 гирлянд. Отметим, что в прошлом году городская елка вошла в двадцатку самых высоких новогодних елок в стране. Для детей соорудили ледовые и снежные горки.

В детском парке имени Гайдара елка поменьше, но выглядит эффектно. В парковой зоне стадиона имени Ленина установлены сразу две новогодние красавицы – одна поскромней, но живая и украшенная самодельными игрушками. Вторая высокая и красивая.

Юлия Рудакова

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