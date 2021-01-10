В Хабаровске проблему долгостроев решают креативным методом

До октября 2021 года в Хабаровске есть возможность решить проблемы обманутых дольщиков

В присутствии врио губернатора Михаила Дегтярёва состоялся ввод в техническую эксплуатацию четырехэтажного жилого дома 51 по улице Александровской. (Читателям он более известен как долгострой на Алексеевской. Улица получила свое название совсем недавно.) Несколько десятков потенциальных жильцов ждали завершения строительства около 5 лет. Реального заселения осталось подождать еще немного - до следующего года.

Проблемный долгострой посетила представительная делегация - врио губернатора Михаил Дегтярёв, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Неужели более и менее серьезные вопросы, особенно в строительной отрасли, в Хабаровском крае без прокуратуры не решаются?

Благодаря несгибаемому упорству городской администрации и лично мэра Сергея Кравчука удалось найти инвестора на стороне - Владивостокскую фармацевтическую фабрику, дополнительно вложившую в достройку здания 110 миллионов рублей. Взамен «добрый самаритянин» получил компенсационный участок под коммерческое строительство в центре города. Такой механизм применен в Хабаровском крае впервые. Ценный опыт решили распространить и на все остальные проблемные новостройки. Для регионального минстроя муниципальные власти сформировали перечень дополнительных участков.

Благодаря объединенным усилиям краевых, городских властей и прокуратуры люди наконец-то могут быть уверены, что своевременно или несколько позже, но начнут жить в нормальных условиях.

«А не как сейчас. У меня семья, вложились в ипотеку, ждем 5 лет. Сроки сдачи дома все время сдвигаются. Все это время вынуждены жить в съемной квартире. И я такой не один, нас -десятки семей», - возмущается отец троих детей.

В связи с вводом жилья в эксплуатацию у дольщиков возникли вопросы получения денежной компенсации за срыв сроков строительства. Сергей Куликов еще три года назад через суд добился начисления неустойки в размере 1,5 миллиона рублей. Руслан Савостин, конкурсный управляющий МУП «УКС», признался, что и этот вопрос может остаться нерешенным: «Неустойки для нас - четвертая очередь после основного долга. Денежных средств от реализации предприятия-должника хватит только на погашение текущих платежей – около 50 миллионов на сегодняшний день». Остальных просят не беспокоиться: «кому я должен, всех прощаю» – широкий жест. Генеральной прокуратуре, считаю, стоит и на эту проблему оком государевым взглянуть.

В результате примерного подсчета всех затрат - ипотека, оплата арендованного жилья, судебные издержки, оплата услуг адвоката и иные выплаты - стоимость квадратного метра в доме по Александровской, по словам собеседника, в реальности составляет 80-85 тысяч рублей. На момент начала строительства дольщикам обещали иной порядок цен – около 50 тысяч за квадрат. За два года цены выросли стремительно. В Хабаровске до ноября 2018 года квадратный метр обходился в 50 тысяч, сейчас 75-90 тысяч. А что там в крае с ростом заработных плат?

Ключи от своих ну очень дорогих квадратных метров жильцы дома 51 по улице Александровской получат не раньше марта-апреля 2021 года. Из-за банкротства застройщика - МУП «УКС» - процедура оформления права собственности через арбитраж займёт несколько месяцев.

«Строительной отрасли даю оценку «неуд». Монополизация рынка, отсутствие земельных участков. Застройщики решили, что лучше строить меньше, но дорого. Сейчас заключаем соглашения с застройщиками - это не только «ПИК» - подбираем землю. Спрос на недвижимость огромный, а купить негде. Работаем с администрациями Хабаровска и района», - заявил врио губернатора на последней, декабрьской, прямой линии 2020 года.

И это еще не все. Непростая ситуация сложилась вокруг объектов в районе улицы Салтыкова-Щедрина, по улицам Комсомольской и Рокоссовского, «свечки» на ул. Кавказской. Специалисты Федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства провели оценку долгостроев Хабаровска - всего 11 проблемных домов. В этих новостройках квадратные метры приобрели около 1200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку, составят около 1 миллиарда 310 миллионов рублей. Доля краевого софинансирования — 210 миллионов рублей. Всего в списках проблемных домов Хабаровского края значится 46 объектов. Есть с чем работать.

Эдуард Попов

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