В Хабаровском крае на неопределенный срок «заморожена» мусорная реформа

Михаил Дегтярёв принял решение приостановить деятельность регионального оператора до приведения в соответствие всех необходимых параметров.

На совещании краевого правительства врио губернатора выступил с кратким спичем о недопущении повышения тарифов на вывоз мусора для населения, пока в полном объеме не готовы полигоны, не просчитана стоимость транспортировки для всех зон. Слишком памятен негативный опыт Приморья - тарифы выросли, мусора много и вывозят плохо. Некоторые компании сразу отказались от заключения договора, в течение года ещё несколько транспортных организаций ушли с рынка. В итоге за услугу худшего качества платить стали в разы больше все, в том числе и юридические лица.

В Хабаровском крае планируется работа 19 региональных операторов - по числу выделенных зон. В первой зоне, куда вошли город Хабаровск и район имени Лазо, региональный оператор есть. ООО «ТСК ФЕСТ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей начал работу с 1 декабря текущего года. Как с единственным участником соглашение с ООО «ТСК ФЕСТ» заключили 14 июля 2020 года. Через неделю, как на Фургала надели наручники. Наверное, звезды совпали…

Хорошая компания «ТСК ФЕСТ», и суммы там фигурируют солидные – региональный оператор предоставил банковскую гарантию по обеспечению исполнения соглашения в размере чуть более чем на 68 миллионов. По словам министра ЖКХ, есть результат - за месяц работы на мусорных площадках стало чище. Но вот сколько за это придется нам, жителям, платить в общем и целом? Осталось дождаться теплых месяцев, когда на каждом углу появятся торговцы-лоточники свежими овощами и фруктами. Куда они тару из-под продуктов и иной мусор выбрасывают? Догадались с двух раз? Региональный оператор осилит повышенную нагрузку? К этому добавим проблему с частным сектором. К примеру, убытки муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» за вывоз ТБО из мест коттеджной застройки составляли около 15 миллионов рублей в год.

Дарий Тюрин, министр ЖКХ, проинформировал собравшихся, что на данный момент в крае работают шесть мусорных полигонов - первый в Сите, второй введен в эксплуатацию в Советской Гавани. В Верхнебуреинском районе есть два объекта по обезвреживанию и сжиганию отходов. И еще два объекта обработки - в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском муниципальном районе. С учетом местной логистики в Хабаровском крае нужно построить порядка 70-80 полигонов общей стоимостью в 6-9 миллиардов рублей. Тогда это позволит охватить законной утилизацией около 60% отходов, которые производятся на территории Хабаровского края. На этом все хорошее заканчивается.

По-прежнему «Спецавтохозяйство» – основное действующее лицо по перевозке мусора. «Кто возил на этом рынке, тот и остался», - Дарий Тюрин не даст соврать. В парке «Спецавтохозяйства» около 50 мусоровозов. Сегодня предприятие стало подрядчиком у регионального оператора. Более мелкие предприятия, а ранее по городу курсировало около 100 спецмашин, увозящих мусор, ушли с рынка. Дарий Тюрин поясняет: «Для того чтобы появился региональный оператор, мы сделали все. «ТСК ФЕСТ» работает по регулируемому тарифу». А что думает по этому поводу широкая общественность?

Владимир Сидоров, эколог: «Около 70 % опрошенных нами хабаровчан весьма обеспокоены вопросами экологии – управление отходами, загрязнение водной среды, воздуха, которым мы дышим. В Хабаровском крае целый ряд системных хронических проблем, относящихся к экологии, находится без изменений. Объем финансирования задач, направленных на решение вопросов экологии, составляет шесть с лишним миллионов в год – таких малых цифр нет ни в одном регионе». А тут еще проблема с попыткой ввести раздельный сбор мусора – такая, скажу я вам, оперетка.

Честно, так до конца и не понял: как и за что придется платить. Плата за вывоз мусора, как заверил Дарий Тюрин, исчислялась, исчисляется и будет исчисляться исходя из размера жилой площади - из расчета от 4 рублей на квадратный метр в многоквартирных домах и до 5 рублей в частном секторе. Спасибо, что не из расчета на кубические метры, получилось бы гораздо больше. Но почему не с человека, как и положено по здравой логике? Оказывается, УМВД России по Хабаровскому краю по ряду причин, в том числе и технических, не может (или не хочет?) предоставить информацию «о количестве зарегистрированных по месту пребывания и по месту жительства». Иных источников о количестве хотя бы прописанных, получается, нет?

За декабрь придется заплатить в любом случае. Опросив своих знакомых, выяснил, что большинство оплачивать «такой дикий ценник» не собираются. Чем чревато?

Есть негативный опыт. Из-за долгов населения п. Эльбан в Амурском районе перед управляющей компанией последняя, в свою очередь, не смогла оплатить ДЭК поставку электроэнергии. Счета компании были арестованы. Оплата за вывоз мусора стала невозможной. Поселок погряз в мусоре. В местах скопления отходов стали полыхать пожары.

Вот чувствую всем своим измученным организмом, что нас в очередной раз конкретно так нагибают. Но пока не понял, в чем и на какую сумму. Но плата за житье с каждым кварталом все выше.

Эдуард Попов

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