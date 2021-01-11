Пьянство и ложь и «двушечка»: как хабаровчанин потерял свою машину

Полицейские краевого центра были вынуждены искать якобы угнанную иномарку, которую никто не похищал. Хозяину машины грозит срок за ложный донос.

В правоохранительные органы обратился житель Железнодорожного района краевого центра. Мужчина объяснил, что в ночное время неизвестные со двора его дома похитили транспортное средство стоимостью порядка 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску установили, что автомобиль горожанина никто не похищал.

Накануне заявитель со своим другом в состоянии алкогольного опьянения катались по городу на иномарке. Инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство для проверки документов. В результате, приятеля сидевшего за рулем машины стражи правопорядка оформили в специальный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту, а иномарку поместили на арестплощадку.

В отношении 43-летнего владельца автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.