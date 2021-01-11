16 домов в районе Хабаровск-II по-прежнему без воды

Авария произошла днем 10-го января, но «Водоканал» пока не устранил течь.

Без холодной воды в районе Хабаровск-II в краевом центре остались 16 домов, два детских сада и два образовательных учреждения. Аварийная служба «Водоканала» пока еще ведет работы, сообщили в единой городской диспетчерской. В полдень 11-го января порыв устранить не удалось.

«Мы им вот только звонили, постоянно с ними связываемся, они прогноз не дают, все еще работают. В микрорайон подвозят воду холодную, работают как минимум две цистерны, подробно можете узнать в «Водоканале», сколько машин воду возят», — рассказали в единой городской диспетчерской Хабаровска



