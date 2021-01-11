Пили, спали и горели: Хабаровский край потерял пятерых

Спасатели подвели свои итоги новогодних каникул. По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в пожарах погибли пять человек, еще четверо — ранены.

«С начала 2021 года в крае зарегистрировано 167 техногенных пожаров. Большая часть из них, это порядка 90%, — возгорания в жилом секторе. При пожарах огонь унес жизни пятерых человек, ещё четверо получили травмы. Если говорить об обстоятельствах, способствовавших гибели людей, то в основном это произошло в состоянии сна, а также при алкогольном опьянении, -сказал замначальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев. — Кроме этого, за минувший период пожарно-спасательные подразделения трижды реагировали на вызовы по повышенному номеру. Это были возгорания на производственном складе, предприятии деревопереработки и в жилом деревянном доме. Все они были оперативно ликвидированы».