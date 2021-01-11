Смываем горячей: прокуратура занялась аварией в районе Хабаровск-II

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку в связи с порывом трубопровода холодного водоснабжения, в результате которого без воды остались 16 домов.

10 января 2021 года около 14.00 часов произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения по ул. Промывочная и ул. Машинистов г. Хабаровска. Без холодной воды остались 16 домов, 2 детских сада и 2 общеобразовательных учреждения.

Организован подвоз воды. Ведутся аварийно-восстановительные ремонтные работы.

По поручению прокурора Хабаровского края прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что «Водоканал» не дает прогнозов по времени устранения течи.