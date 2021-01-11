Народный мэр: уходит глава Якутска Сардана Авксентьева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сегодня подала прошение об отставке и написала об этом у себя на странице в Фейсбуке

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Киһи биир олохтоох. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение. Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — написала Авксентьева.

После отставки Авксентьева будет работать советником мэра Якутска.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с Авксентьевой вопрос о ее отставке. «Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — написал он в Instagram.

Справка

Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за действий на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека».

В ноябре 2020-го она сообщила о планах продажи здания мэрии в рамках программы по пополнению бюджета и переезда администрации на окраину города. Кроме того, по словам чиновницы, в мэрии планировали сократить расходы на поездки чиновников и пользоваться такси вместо служебного транспорта.

В сентябре бывшая сотрудница мэрии Светлана Алтабасова обвинила Авксентьеву в афере с продажей помещений в рамках программы распределения жилья. Глава Якутска отрицала все обвинения.