Плодитесь: хабаровский роддом №2 освободили от «ковидных»

По информации пресс-службы правительства региона, С 18 января роддом №2 в Хабаровске начнет работать в штатном режиме.

Ранее учреждение было перепрофилировано под ковидный госпиталь, но сейчас необходимость такого шага отпала. Со следующего понедельника роддом примет первых рожениц.

«Сейчас идет активная подготовка к восстановлению деятельности с учетом методических рекомендаций. Последнего пациента с коронавирусной инфекцией выписали 8 января. Сотрудники дезинфекционной станции приступили к обработке помещений и вентиляционных систем специальными растворами. Далее возьмут смывы со всех поверхностей. Необходимо убедиться, что дезмероприятия прошли должным образом и вируса SARS-COV-2 в стенах роддома нет. После этого мы будем готовы к приему беременных женщин», — рассказал главный врач родильного дома №2 Дмитрий Ежов.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Хабаровском крае продолжится строгое соблюдение нормативных требований по наполняемости палат. Так, койки будут расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. За пациентами установят дополнительный контроль.