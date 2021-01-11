Подотдел очистки: желающих ловить животных в Хабаровске нет

В ближайшие дни станет известен победитель открытого конкурса по обращению с животными без владельцев, который в 2021-м будет вести эту работу на территории города, сообщает мэрия краевого центра.

По словам главного специалиста городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Анастасии Кучмежак, желанием заняться отловом четвероногих бродяжек хабаровские предприниматели не горят: к примеру, торги, проходившие в начале прошлого года, несколько раз завершались без единого участника.

«Краевая субвенция на осуществление этой деятельности на 2021 год составляет немногим более 7 миллионов рублей. Эта сумма позволит провести все процедуры, требуемые законодательством, для 709 животных. К сожалению, конкуренции в этой сфере нет. Фактически работает один предприниматель», — сказала она.

Также спикер отметила, что до 20 февраля 2021-го отлавливать бесхозных собак в краевой столице будет ИП Лемихова: между городской администрацией и предпринимателем заключен временный контракт на поимку и содержание 62 животных на сумму в 600 тысяч рублей.