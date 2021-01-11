Ценные кадры: правительство проверяет стоимость продуктов

В Хабаровске прошел очередной рейд по крупным торговым сетям, чиновники краевого правительства проверяли как бизнес выполняет договоренности о снижении цен.

Речь идет о соблюдении ряда соглашений, которые с предпринимателями были заключены в конце прошлого года в целях стабилизации ценовой ситуации на рынке продовольствия.

Так, чтобы остановить рост цен на сахар и подсолнечное масло, который был отмечен в российских регионах осенью прошлого года, на федеральном уровне была зафиксирована предельная стоимость этих товарных позиций: 121 рубль за литр подсолнечного масла и 60 рублей за килограмм сахара (сахар-песок). По информации краевого минсельхоза, предприниматели в целом выполняют взятые на себя обязательства, а к соответствующему соглашению присоединились новые игроки. Это торговые сети «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и ряд предпринимателей из районов края.

Кроме того, предприниматели взяли на себя дополнительные социальные обязательства, снизив торговые надбавки на ряд других социальных товарных позиций. Перечень они определяли самостоятельно исходя из потребительского спроса. На такой формат работы перешли 10 крупных региональных торговых сетей, а также 15 местных предпринимателей, продукция которых представлена в мелкорозничных магазинах.

«В среднем торговые надбавки мы снизили на 5 – 15%. Например, на подсолнечное масло наценка была 22%, теперь – 5%. На гречку – с 12% до 2%. На сахар-песок — с 12% до 5%», — рассказала зам. коммерческого директора одной из торговых сетей края.

Мониторинг ценовой ситуации краевые власти будут продолжать.

«Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые взяли на себя дополнительную социальную нагрузку в непростой ситуации. Благодаря такой позиции в регионе удалось не допустить сильных ценовых колебаний», — отметил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

При этом краевые власти будут адресно работать с поставщиками, которые планируют повышение стоимости своей продукции. Обо всех случаях, когда колебания цен не обоснованы с точки зрения экономики предприятия, предпринимателей просят информировать краевой минсельхоз. При необходимости ведомство будет привлекать для разбирательства региональное управление ФАС.