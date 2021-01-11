Бездомные псы в Хабаровске сидят за решеткой благодаря заключенным

Всем, кто хочет совершенно бесплатно обзавестись верным другом и помочь косматым скитальцам обрести дом, можно обратиться с вопросами по телефону 41-99-62.

В городе действует специальный проект по отлову, содержанию и стерилизации собак, фото и данные псов можно посмотреть на сайте. Собак готовы отдавать жителям города даром, сообщает пресс-служба мэрии.

Анкеты лохматых подопечных, находящихся на содержании, размещают на сайте www.homelessdogkhv.com. Полный цикл пребывания в приюте составляет около 20 дней.

На еду и все положенные процедуры для каждого питомца тратится 8 тыс. 106 рублей. Стоит отметить, что сейчас на площадях, принадлежащих предпринимателю, ведущему отлов, размещены 24 вольера, часть из которых в прошлом году в короткие сроки изготовили осужденные исправительно-трудовой колонии №13.

Сейчас в них содержатся 50 животных. К 19 января все они вернутся на городские улицы, за исключением 8 собак, находящихся на пожизненном содержании из-за повышенной агрессивности.