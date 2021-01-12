Хабаровский обзор: Злой мент, госдолг и туалет

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Трое полицейских задержаны в Хабаровске по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции. Четвертый подозреваемый находится в розыске. По результатам проверки полицейских уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

По данным издания, пытаясь выбить показания, полицейские сломали мужчине подъязычную кость. Вероятно, это стало результатом удушения. Кроме того, у пострадавшего был перелом левой пластинки щитовидного хряща и кровоизлияние в мягкие ткани шеи. Мужчина скончался от инфаркта миокарда.

kms.a.5.k «Вот и переход от милиции в полицию!!!!!».

alekseisidorov718 «Все факты налицо, задержали, убили в кабинете и расследуют полгода. Да здравствует российское правосудие».

viktorsandrak «А что, это время с февраля, эти четверо душегубов, так сказать "работали": получали жалование, пользовались благами цивилизации? Это как? И что интересно УСБ знает об отдельных моментах деятельности своих сотрудников в спарке с криминалом? Ну ничего, скоро в замах будут ходить "политработники" из ФСБ, а там, может, и руководителями станут. Вот оборотням настанут тяжелые времена! Они, видно, не знакомы с противостоянием КГБ и МВД в 80-десятых!».

По 5 «ярдов» в год

На 4,5 миллиарда снизился госдолг Хабаровского края за последние полгода. Ещё недавно задолженность региона была самой крупной среди субъектов Дальнего Востока. Сейчас госдолг края составляет 59,5 миллиарда рублей, он продолжает снижаться.

Региону удалось избавиться от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей за счет успешного взаимодействия с Минфином РФ. Кроме того, краевой бюджет сэкономил 200 миллионов рублей на обслуживании госдолга – в этом помогла работа с казначейством по краткосрочным займам. Всем очевидно, что бесконтрольный рост госдолга – крайне опасное явление для экономики любого региона.

oksana.kgd «Шпорт край в долги загнал и спокойно живет себе».

slon27ru «@oksana.kgd Шпорт по 5 ярдов в год долгов набирал. Фургал по 7 ярдов в год. Второй ещё и много предприятий похерил».

larakrasava_ «Снега не было, на уборке сэкономили, не удалось списать».

lesya__ushkova «Да как вообще такое возможно, сами себе должны? В России столько ресурсов добывается, что вообще достаётся краю».

Настоящий прорыв

Нашумевшая история с туалетом в Матвеевке, кажется, имеет все шансы счастливо завершиться. У жителей села наконец-то появится теплый общественный туалет.

В настоящий момент строительство отхожего места идет полным ходом. Его надеются завершить к Новому году. Тёплый санузел появится и в помещении сельского клуба. Там уже завершены ремонтные работы, установлен бойлер и вся необходимая сантехника.

Информация о необычном благотворительном сборе распространилась в социальных сетях и дошла до врио губернатора, который высказался весьма определенно.

«Если люди берутся сами решать государственные задачи, значит, власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями», - сказал он.

Сергей Пытнев «И даже туалет он строить помогает! Спасибо Михаилу Дегтяреву!»

Ян Начальник «Вот он, настоящий прорыв!»

Вадим Лобынцев «Величайшее государственное дело - строительство сортира в деревне! Выстроили систему власти так, что нормальный сортир губер только построить может, а то и сам Гарант!!!»

Cassidy Lol «Слава богу, теперь народ заживёт счастливо, было бы чем [совершать акт дефекации] ещё».

Игорь Свинников