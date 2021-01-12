Авилова: Бизнес должен чувствовать себя в Хабаровском крае комфортно

Интервью с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края

Об итогах года, о результатах исполнения краевого бюджета, о реализации нацпроектов на территории региона, о борьбе с коронавирусной инфекцией, о влиянии пандемии на экономику, о развитии и реализации инвестиционных проектов мы поговорили с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой.

- Исполнение бюджета в этом году было связано с непростой ситуацией. Распространение коронавирусной инфекции наложило отпечаток и на доходную, и на расходную часть. Вместе с тем мы ожидаем, что объем доходов в краевой бюджет составит 128,6 миллиарда рублей, а это на 17,4 миллиарда больше, чем в прошлом году. Основной доход увеличился за счет компенсации из федерального бюджета. Различных межбюджетных трансфертов мы получили на сумму 51,4 миллиарда рублей. 8,8 миллиарда - это средства на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

При этом собственные средства прогнозируются в объеме 77,2 миллиарда рублей. Около 3,5 миллиарда поступили из федеральной казны на компенсацию снижения собственных доходов. Что касается расходной части, по предварительным данным сумма составит 140 миллиардов рублей, это на 25,6 миллиарда больше, чем в прошлом году. На расходную часть опять же повлияла ситуация с коронавирусом.

Нам пришлось оперативно переоборудовать медучреждения под госпитали, оснащать кислородом, покупать аппараты искусственной вентиляции легких. То есть возникли незапланированные изначально траты. Часть расходов федеральный бюджет компенсировал, но не все, к сожалению. Потом мы предоставляли льготы малому бизнесу, который особенно пострадал во время пандемии. Самоизоляция внесла свою лепту, не было оборота, налоговых поступлений от предприятий, помните, в марте был практически полный локдаун. Потом, конечно, мы начали «разгонять» экономику, крупные предприятия возобновили свою работу.

- Какая еще поддержка была оказана из федерального бюджета?

- Из федерального бюджета мы получили средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам в размере 2,8 миллиарда рублей, один миллиард поступил на оснащение медучреждений медицинским оборудованием, на социальные выплаты безработным гражданам выделено 1,1 миллиарда рублей. Из краевого бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусом было направлено 1,9 миллиарда рублей.

- Как ситуация с пандемией отразилась на отраслях края, на экономике?

- За счет дезинфекционных мероприятий восстановили работу крупного бизнеса, сейчас он работает достаточно стабильно. Малый бизнес, безусловно, пострадал, прежде всего сфера гостеприимства: рестораны, кафе, гостиницы, также кинотеатры, театры, они только с августа начали работать. И по сфере туризма коронавирус сильно ударил, не все предприятия смогли открыться. Пандемия значительно повлияла на уровень безработицы, в самый пик она достигала 27 тысяч человек (в прошлом году количество безработных составляло чуть более семи тысяч человек).

Сейчас идет снижение – около 17 тысяч безработных. Также пришлось менять технологию работы с населением через электронные сервисы и услуги. По снижению производства можем говорить о предварительных итогах – индекс промышленного производства снизился и составил 98,5 процента.

По сравнению с другими субъектами Дальнего Востока и РФ в целом ситуация у нас выглядит лучше. Для сравнения, по России индекс составил 96,6, в Приморье, например, 94,4. Уже в следующем году мы ожидаем восстановление промышленного производства. Продолжают стабильно работать предприятия оборонного комплекса, на хорошем уровне добыча угля, производство лекарственных средств - серьезный толчок пандемия дала «Дальхимфарму».

- Мария Юрьевна, интересуют итоги освоения бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

- На 2020 год сумма на реализацию нацпроектов составила 14,2 миллиарда рублей, это федеральные и часть краевых средств. С начала года израсходовано 11,4 миллиарда, то есть 80 процентов. Сейчас пока не могу сказать, сколько будет освоено до конца этого года, в этом месяце будем производить еще оплату по контрактам, надеемся, что федеральные средства освоим на 100 процентов.

- Какие знаковые объекты в рамках нацпроектов были введены в эксплуатацию и какие проекты в сферах культуры, спорта, образования были реализованы в 2020 году?

- Среди значимых объектов – стадион по улице Воровского в Хабаровске. Также введены в эксплуатацию два объекта водоснабжения: водозабор в селе Гаровка и станция обезжелезивания в селе Рощино Хабаровского района. До конца года в планах завершить строительство вертолетной площадки в Комсомольске-на-Амуре, детского сада в Гаровке-2, школы в микрорайоне Волочаевский городок.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» край получил новое оборудование: оснастили краевые клинические больницы №1 и №2, краевой клинический центр онкологии, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре. Это аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопическое, диагностическое оборудование. Краевая больница №2 получила ангиограф – современный аппарат, позволяющий делать детальные рентгеновские снимки сосудов различной локализации, особенно это важно для пациентов, перенесших инсульт или инфаркт.

По новым стандартам были переоснащены детские поликлиники: появились игровые зоны, комнаты для кормления ребенка мамой. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» населенные пункты получили спортивное оборудование, также оборудованы площадки ГТО в Советско-Гаванском, Амурском, Хабаровском районах, в районе имени Полины Осипенко. В рамках нацпроекта «Образование» в школах 13 районов края открыты 42 центра цифрового образования – «точки роста».

Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. В восьми селах отремонтированы спортивные залы. В Хабаровске открыт детский технопарк – кванториум, это уже второй в крае, первый открылся в Комсомольске-на-Амуре. Также в системе среднего профессионального образования оснащены современным оборудованием 14 мастерских.

В сфере культуры в прошлом году мы активно внедряли модульные библиотеки, реконструировали учреждения культуры. В этом вели активную подготовку для запуска проекта - Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре, строительство которого начнется в следующем году. Также оснащали музыкальные учреждения музыкальными инструментами.

- Мария Юрьевна, как шла реализация инвестиционных проектов в этом непростом году и что планируется в 2021 году?

- В данный момент в портфеле Хабаровского края находится 338 инвестиционных проектов, это более двух триллионов рублей. Да, были приостановки в реализации тех или иных проектов, где-то возникли сложности с наладкой оборудования. Решали пошагово вопрос относительно АО «ВаниноТрансУголь». Чтобы сюда приехали специалисты из Европы во время пандемии, пришлось брать разрешение через правительство Российской Федерации. В целом пандемия на развитие инвестиционных проектов не повлияла.

По итогам года по предварительной оценке, объем инвестиций составит 178 миллиардов рублей, что на 6 процентов больше, чем в прошлом году. Среди крупных объектов, которые в этом году вводились, это Советско-Гаванская ТЭЦ, транспортно-перегрузочный комплекс для перевалки угля (АО «ВаниноТрансУголь»), завершено строительство семеноводческого завода в городе Бикин, реализован проект по созданию комплексного деревообрабатывающего предприятия ООО «Восточная торговая компания».

Врио губернатора Михаил Дегтярев коренным образом поменял подход к инвестору. Полностью реформировали систему работы с инвестором, выходит на полную мощность работа реформированного агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций. Еще недавно инвестор порой не знал куда обращаться, к примеру, из министерства сельского хозяйства его отправляли в министерство инвестиционного развития и наоборот.

Агентство же работает с ведомствами по принципу «одного окна». Крупные инвесторы тоже имеют перспективы развития в крае. В последнее время состоялись встречи с Михаилом Дегтяревым. Врио губернатора придерживается ключевых принципов взаимодействия с крупным инвестором – компании должны работать с местными поставщиками, создавать рабочие места и обеспечивать достойную заработную плату. К слову, на днях изучала исследование компании Ernst & Young, касающееся перспективных для вложения иностранных инвестиций регионов. Участники опроса поставили наш регион на третью позицию. Хороший показатель привлекательности края - открытие на днях в Хабаровске международных брендов - второго магазина «Леруа Мерлен» и ресторанов сети «Макдональдс».

Это говорит о том, что бизнес, в том числе иностранный, на территории края чувствует себя комфортно. В следующем году в планах реализация свиноводческих комплексов. Большое внимание уделяется расширению и созданию тепличных комплексов. После ситуации с пандемией стало ясно, что мы должны по максимуму обеспечивать себя продуктами питания, сейчас же 80 процентов продукции завозные. Компания JGC Evergreen продолжает развитие тепличного комплекса, увеличивает площади агрокомплекс «Восток» в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе появится новый тепличный комплекс «Приамурье», рассчитанный на производство 4,5 тысячи тонн овощей в год.

В 2021 году продолжится работа с крупными компаниями, которые реализуют такие проекты, как освоение Малмыжского месторождения, строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината, второй этап Восточного полигона ОАО "РЖД", завод по производству сжиженного природного газа в Де–Кастри, АО "ВаниноТрансУголь" продолжит строительство второй очереди перегрузочного комплекса.

В следующем году сдается в эксплуатацию новая автодорога «Обход Хабаровска». На «Дальхимфарме» вводятся новые производственные мощности – завод по производству дезинфицирующих средств.

- Мария Юрьевна, в связи с пандемией в этом году активно внедряются электронные сервисные ресурсы.

- Да, мы запускаем электронные сервисы и ресурсы в различных направлениях, и через них мы наглядно показали, как можно за короткий срок развернуть все возможности поддержки бизнеса. Предприниматели могут через Фонд поддержки малого предпринимательства получить любую поддержку, не находясь в Хабаровске. Таких заявок было подано уже 23, одна из первых - из Эльбана, это показатель того, насколько мы сумели адаптироваться под создавшиеся условия. Главная задача – создать такую среду, чтобы бизнесу здесь было комфортно жить и работать.

Беседовала Юлия Рудакова