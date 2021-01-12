Крещение без моржевания: купели запретили в Хабаровском крае

Такое решение было принято на заедании краевого антиковидного штаба. Местный Роспотребнадзор рекомендовал запретить массовые крещенские купания. Члены штаба инициативу поддержали.

«Решение связано с непростой эпидобстановкой по коронавирусу. Отмечается увеличение тяжёлых случаев коронавируса, есть тенденции к заполняемости ковидных коек, по мнению участников штаба в палатках, где к омовению готовятся верующие будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования», — говорится в официальном сообщении регионального минздрава.

По словам зампреда краевого правительства Евгения Никонова, в Хабаровском крае серьезно выросло число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в тяжелом состоянии.

«Прирост за три дня составил шесть процентов, это большая цифра. Еще раз подчеркну, речь идет о тяжелых больных», — сказал Никонов.



