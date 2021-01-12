Будет запрет на купели — будем исполнять — Хабаровская епархия

В пресс-службе Хабаровской епархии прокомментировали настоятельные рекомендации Роспотребнадзора и краевого штаба по противодействию коронавирусу о проведения Крещения без купелей.

«Если будет четкий запрет Роспотребнадзора и краевой власти, мы его выполним. Епархия всегда идёт навстречу в этот непростой год. Купание это ведь просто традиция, ничего догматического в окунании в прорубь нет. Но отсутствие массовых купаний в проруби никак не отменит праздник Крещения. Будут службы, будет раздача воды», — заявила пресс-секретарь Хабаровской епархии Юлия Шутова.

Напомним, ранее сообщалось, что краевой антиковидный штаб однозначно обозначил позицию — крещенские купания в условиях коронавируса невозможны. Люди будут греться в палатках, а там контролировать соблюдение дистанции и другие противоэпидемические меры невозможно.



