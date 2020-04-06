Без карантина: в Хабаровске нет закрытых классов

Начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова заявила, что из-за коронавируса в хабаровских школах и детских садах не закрыто ни одного класса и ни одной группы.

По словам Матвеенковой, продолжительные зимние каникулы помогли и детям, и взрослым выздороветь и приступить к учебе и работе с новыми силами.

«Ребята сели за парты и вернулись в группы детских садов практически в полном составе: в общеобразовательных и дошкольных учреждениях краевой столицы на карантин не закрыто ни одного класса и группы. Подавляющее большинство учителей также поправили свое здоровье в каникулярное время. На сегодняшний день в Хабаровске бюллетенят всего 77 школьных учителей, 33 из которых уже долечивают COVID-19. Они вернутся на свои рабочие места в ближайшие дни», — рассказала Татьяна Матвеенкова

Во время отсутствия детей во всех школах и садиках были проведены генеральные уборки с тщательной обработкой всех помещений и поверхностей обеззараживающими средствами. Сейчас, когда школьники и малыши вернулись к занятиям, реализация всего комплекса противоэпидемических мер будет продолжена в полном объеме.