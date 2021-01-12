После вмешательства Дегтярева предприниматели передумали застраивать хабаровский парк Динамо

В последнее время было много споров вокруг проекта застройки парка «Динамо». Компании «Дальвостокстрой» и «Пионер-инвест» расселили жильцов двух находящихся там бараков и снесла хибары. Однако хабаровчане в большинстве своем высказывались против застройки.

Возникла патовая ситуация: с одной стороны граждане не хотели строительства жилых зданий в парковой зоне. С другой – инвестор потратил на расселение сотни миллионов рублей и избавил «Динамо» от уродующих его облик бараков.

«Во-первых, на территории, где был отселен барак – старое здание, аварийное, нужно строить то, что было заявлено, а заявлена, насколько я знаю, гостиница. Я знаю, что в суд подали предприниматели, мэрия поддержала иск. Мы с Сергеем Кравчуком сегодня утром, при сдаче дома обманутых дольщиков на Алексеевской, общались еще раз подробно на эту тему. Договорились, что Сергей Анатольевич встретится со строителями, убедит их, и они отзовут иски. Но! Мы должны понимать, что бизнесмены понесли убытки, серьезные – там несколько сот миллионов рублей при расселении», – сказал во время «прямой линии» Михаил Дегтярев.

Глава региона в соответствии со своим обещанием учел интересы всех сторон и принял соломоново решение. Он убедил застройщиков отозвать иски и уверил их, что власти окажут посильную помощь в деле жилищного строительства. В результате, ООО «Пионер-инвест» и ООО «Дальвостокстрой» отозвали из Арбитражного суда свои претензии.

«Конечно, мы благодарны этим четырем сторонам, которые приняли такое решение и пошли навстречу жителям Хабаровска, категорически возражавшим против строительства многоквартирного дома. Надо отметить, что сюда вмешался врио губернатора Михаил Дегтярев. Он на прямой линии заявил о том, что все-таки не надо менять правила землепользования, нужно пойти навстречу жителям Хабаровска. Это, я думаю, сыграло решающую роль в принятии [решений об отказе от апелляционных жалоб]», – сообщил председатель хабаровской городской думы Михаил Сидоров.