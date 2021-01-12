Пропавший Веретенников последний раз выходил на связь в Хабаровске

В социальных сетях стала распространяться информация о пропаже 23-летнего Олега Веретенникова. Он пропал 10 января в городе Белогорск, однако последний раз выходил на связь в Хабаровске.

А конкретно – в районе улицы Двойная, район базы железобетонных конструкций. Предполагается, что Олег Веретенников также может находиться в поселке Березовка (Хабаровский район).

Приметы Олега: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые. Был одет: черная куртка, черная вязаная шапка, черные трико, черные ботинки. Если кому-нибудь известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8 914 190 12 17, 8 909 808 21 21, 112.