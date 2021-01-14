Хабаровская газета начала работать вторую сотню лет

Несколько лет назад, в конце 2014-го, одна наша коллега под Новый год отправилась к колдунье. Были у нее, видимо, и свои неразрешенные вопросы, но заодно поинтересовалась: а что будет с газетой? Сейчас, мол, колбасит не по-детски. «Столетие отпразднуете», - успокоила колдунья. Но не сказать, чтоб мы сильно поверили в предсказанья. Ведь был и 15-й, когда казалось, что дальше дороги нет…

Думали ли так наши предшественники – в 30-х, 40-х, 80-х, когда начиналась чехарда с названиями да учредителями? Не могу сказать. Не оставили об этом следа в редакционных протоколах. Зато магия осталась. Какое-то необъяснимое чувство притяжения. Кто здесь бывал, знает: совпадет энергетика – затянет надолго. И даже когда вырвешься, все равно продолжаешь себя «молодым дальневосточником» ощущать.

Об этом – в письмах наших друзей, партнеров, читателей, пришедших на редакционную почту в честь празднования столетнего юбилея. Об этом же, по сути, споры в соцсетях – когда «МД» был настоящее: тогда или сейчас.

Ну пока одни высчитывают годы, а другие задаются вопросом: есть ли в Хабаровске журналисты, к «МД» не причастные, мы начали работать вторую сотню лет.

И неплохо начали, похвастаемся. Наш специальный корреспондент по «международным отношениям» Юра Вязанкин уверенно вышел в лауреаты краевого конкурса «СМИ за мир». В четвертый раз, между прочим. Не в обиду коллегам других изданий, но глубже тему национальных культур, мне кажется, в Хабаровске не копает никто. И это ценно.

Закрыла и собственный гештальт, прибавила «Молодому» золотых перьев. Благодарна вам, читатели, за веру в наши силы, за темы, которые подбрасывает сама жизнь. Ваше мнение – наша первооснова.

С праздником, с Днем печати!

Ирина Северцева, лауреат конкурса «Золотое перо» 2020 года