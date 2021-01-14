Вниманию покидающих: Дальний Восток получит еще 5 млрд рублей на авиабилеты

Правительство выделило еще 5 млрд руб. на финансирование авиаперелетов на Дальний Восток, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает РБК.

Чекунков отметил, что спрос на пассажирские авиаперелеты на Дальнем Востоке очень высокий, поэтому льготные билеты из первого транша субсидий раскупили очень быстро. По его словам, новая субсидия почти в три раза увеличит объемы льготных пассажироперевозок в регионе.

«У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится», — добавил министр.

В среду, 13 января, авиакомпания «Аэрофлот» сообщала о приостановке бронирования льготных билетов на рейсы между Дальним Востоком и Центральной Россией, а также внутри ДФО. Это было связано с тем, что деньги, выделенные на субсидирование данного направления, закончились. Возобновить продажу компания обещала тогда, когда она вновь получит госфинансирование.

О намерении выделить 5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток заявлял в декабре глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. «Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей Дальневосточного региона составит 10 200 руб. в одну сторону», — пояснил тогда премьер-министр.

Ранее сообщалось, хабаровчане устроили давку в очереди за льготными авиабилетами.

3-го января в кассе авиакомпании, расположенной на улице Ленина, произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами.