В Хабаровском крае на праздниках больше горели, чем замерзали

Подводим итоги долгих каникул в городе и крае

Новогодние, рождественские и иные выходные жители Хабаровского края встретили, в общем и целом, своевременно или несколько раньше, провели и проводили без серьезных происшествий. Но с огоньком.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно случилось без малого 300 дорожно-транспортных происшествий, более трех десятков пожаров только в Хабаровске.

По 11 января 2021 года в городе было зафиксировано 60 плановых и аварийных отключений жилых домов и объектов социального назначения от тепло-, водо-, электро-, газоснабжения. Все отключения устранены в нормативные сроки. Самым значительным событием в сфере ЖКХ явился порыв трубопровода на улицах Промывочная и Машинистов. Без холодного водоснабжения оказались несколько многоэтажных домов, два детских сада и два образовательных учреждения. В микрорайон холодную воду подавали цистернами.

Все по плану

В крае за первые десять дней 2021 года произошло 35 технологических сбоев на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 10 - по электроснабжению; 5 - по теплоснабжению; 6 - по холодному водоснабжению; 14 - по газоснабжению. Ничего такого, за исключением серьезного ЧП в Ульчском районе. Пожар на дизельной электростанции в селе Савинском случился ранним утром 31 декабря.

Через несколько часов для полного восстановления электроснабжения населению был доставлен дополнительный источник питания из села Богородское, к вечеру энергоснабжение восстановили в полном объеме. Новогоднюю ночь при свете и в тепле встретили 350 местных жителей. Пострадавших нет, за исключением полностью сгоревшего здания. Все из-за позднего обнаружения возгорания и удаленности профессиональных подразделений пожарной охраны. Сил добровольной пожарной дружины села и двух отделений краевой пожарной части из Богородского оказалось недостаточно.

В праздничные дни, за некоторым исключением, коммунальные службы города и края вполне успешно справлялись с уборкой твердых бытовых отходов. И это несмотря на то, что «мусорная реформа» решением врио губернатора края Михаила Дегтярева приостановлена на три первых месяца года.

Евгений Никонов, заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам, заявил, что темпы заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае снизились до 0,8%. Вполне возможно, что этому способствовал «здоровый образ жизни» - с 1 по 10 января на территории края прошло более 150 спортивно-массовых мероприятий различного формата.

Ходить, бегать и перемещаться, мне так думается, в новом году придется много - цены на автомобили, в том числе отечественные, выросли в среднем на 5%. И бензин не дешевеет. Так что самое время подумать об открытии сезона «спортивной ходьбы». Заодно и на автобусных билетах можно сэкономить – так, в маршруте №16 одна поездка обойдется в 35 рублей. По городу ценник на одну поездку в общественном транспорте пока что не превышает 30 рублей.

Закусывать надо

Опрос продавцов магазинов «шаговой доступности» показал некоторый ажиотаж на определенные виды напитков и закуски в преддверии корпоративов и заготовок к празднику. В дальнейшем спрос и предложение вернулись в норму. Подешевели мандарины! По сравнению с доновогодней стоимость снизилась в среднем на 100 рублей. Но есть и обратная тенденция в сторону увеличения цены. Да к тому же правительство на 2021 год повысило прожиточный минимум. Для трудоспособных он составляет 12702 рубля; для детей - 11303 рубля; для пенсионеров – 10022 рубля. В первом квартале 2020 года прожиточный минимум на душу населения был меньше: 11731 рубль, 10721 рубль и 8944 рубля соответственно.

По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю за длинные новогодне-рождественские выходные в пожарах погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Всего с начала 2021-го в крае зарегистрировано 167 техногенных пожаров. Большая часть - около 90% - возгорания в жилом секторе.

«Если говорить об обстоятельствах, способствовавших гибели людей, то в основном это произошло в состоянии сна, а также при алкогольном опьянении», - сказал Алексей Яковлев, замначальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На одиннадцати ледовых переправах через реки, что действуют в Хабаровском крае, ни один автомобиль не ушел под лед. В целях предупреждения происшествий «на водах» инспекторы вместе с представителями иных ведомств и органов местного самоуправления ведут профилактическую работу. За прошедшие праздничные дни серьезных обморожений, в том числе со смертельным исходом, не было. За исключением предновогоднего ЧП с сотрудником правоохранительных органов.

И о нужном, точнее, необходимом. С 2021 года в России начинают действовать новые законы и изменения в законодательстве, рекомендуем внимательно с ними ознакомиться. В крае усиленно работает Центр управления регионом (ЦУР), что мониторит социальные сети на наличие информации о происшествиях, проблемах и мнения об органах власти. Значит, если бичуете отдельные недостатки на местах, вас обязательно услышат! А сказать нам, видимо, можно о многом: финансовый университет при правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Хабаровск в списке занял 71-е место из 75 доступных. На этом праздники закончились, начались рабочие будни - до майских. Будем!

Эдуард Попов, со старыми силами в новом году

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю