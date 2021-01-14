Замначальника цеха изрезал себя на авиазаводе в Комсомольске

12 января на предприятии КнААЗ коллеги обнаружили истекающего кровью мужчину в его же кабинете. Инцидент произошёл после окончания производственного совещания.

По некоторым данным, мужчина сам нанёс себе раны, порезав острым предметом руки и шею. По словам заводчан вызванная бригада медиков откачивала и делала пострадавшему переливание крови прямо на месте, а затем его в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию.



Пресс-служба КнААЗ прокомментировала произошедшее следующим образом:

«На данный момент по факту инцидента ведется внутренняя проверка, работают следственные органы. Вчера состояние сотрудника после случившегося было стабильно. Делать какие-то выводы, из-за чего это произошло, пока преждевременно, нужно дождаться итога следствия», — рассказали в пресс-службе.





По данным источников портала komcity, пострадавший является заместителем начальника агрегатно-сборочного цеха №2. По словам коллег, в последнее время он просто «зашивался» на работе в связи с отставанием графика производства.