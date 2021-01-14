Щенков в Комсомольске сожгли заживо, возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неизвестных подростков. Они подожгли собачью будку, щенки погибли.

Трагедия произошла во дворе дома №57 по Аллее Труда. Двое подростков, проходя мимо развалин разрушенного дома, где ютилась собака о щенками, решили поджечь будку, предварительно загородив выход, чтобы животные не выбрались. Собаке удалось убежать, щенки сгорели заживо. Действия малолетних преступников попали на записи камер видеонаблюдения, установленных у магазинов неподалёку.



Данное происшествие активно обсуждалось в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе личности злоумышленников. Активное участие в расследовании уголовного дела принимают сотрудники ОМВД России по Комсомольску-на-Амуре. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы СКР

— Это невообразимая жестокость. Я думаю, их найдут, как мне известно, полиция занимается поисками очень активно, история получила, конечно, большой резонанс. Если подросткам уже есть 14 лет, судить их будут, скорей всего, по 245 статье УК, это до пяти лет лишения свободы. У нас в стране мало кого наказывают по этой статье, но я думаю, эти парни должны получить реальный срок, — прокомментировала ситуацию руководитель «Зооспаса» Комсомольска-на-Амуре Елена Асташева.



