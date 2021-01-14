Массовая вакцинация от ковида в Хабаровском крае начнется на следующей неделе

Президент России Владимир Путин накануне провёл совещание с членами правительства РФ. На нём глава государства поручил в кратчайшие сроки приступить к вакцинации населения от коронавируса. Как сообщили в минздраве Хабаровского края, на следующей неделе регион ожидает поставку крупной партии вакцины от коронавируса.

«Примерно к 20 января мы ожидаем поставку 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это нам позволит расширить географию и увеличить охват населения. В вакцинации будут задействованы как города, так и районы Хабаровского края. При вакцинации мы руководствуемся группами приоритетности, утверждёнными минздравом России. Это врачи, социальные работники, учителя, граждане, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением. Далее в категорию вакцинируемых попадают работники организаций транспорта, МФЦ, сотрудники правоохранительных органов. Мы предлагаем пройти вакцинацию и представителям СМИ», — сказал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко

Бойченко подчеркнул, что в край на данный момент поступило уже более 5 тысяч доз вакцины от коронавируса, свыше 3,2 тысяч человек сделали прививку. В организации прививочной кампании задействовано 26 медицинских организаций края. Этот список планируют расширить.

Вакцинация от коронавируса проводится в 2 этапа. Повторная инъекция делается через 21 день после первичной прививки. Это даёт устойчивый иммунитет к Covid-19. На вакцинацию, как правило, требуется около одного часа с учётом подготовки вакцины, осмотра врача и наблюдения после укола.

В Хабаровском крае для вакцинации в основном используется вакцина «Спутник V», разрешённая к использованию лицам старше 60 лет. Она требует соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении -18 градусов. Также в регион была поставлена партия вакцины из 700 доз «ЭпиВакКорона».

Вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. В случае принуждения к вакцинации граждане могут обратиться с жалобой на телефон краевой «горячей линии» по номеру 122.