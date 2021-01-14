Вакцина от ковида безопасна — главный инфекционист ДФО Анна Кузнецова

Антиковидная вакцина, поступающая в Хабаровский край, прошла многолетнюю проверку и считается безопасной, рассказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Дальневосточного округа.

«Эта вакцинация безопасна, я проверила на себе. Никаких тяжелых побочных проявлений от вакцины нет. В России не зарегистрировано ни одного летального исхода. Тем более вакцина существует давно, ее создали еще в 2000 году, просто сейчас она модернизирована, то есть безопасность проверена десятилетиями. Сейчас сняты верхние ограничения по возрасту, люди старше 65 лет тоже могут пройти вакцинацию. Контингент тех, кто уже вакцинировался расширяется, на сегодня особенно широко охвачены медики, учителя, проходят процедуру соцработники, приглашаем журналистов и сотрудников МФЦ», — отметила главный внештатный инфекционист РФ по ДФО Анна Кузнецова.