В Хабаровском крае сдерживаются цены на продукты

Официоза, как и положено в новогодние каникулы, не было, его и так много, хорошо, что отдохнули. Но была обычная работа, и стало понятно: в регионе будут новые больницы, цены на продукты снижаются, а за свалки взялись жёстко.

Ценные кадры

Конечно, коронавирус и предновогодний ажиотаж - все это серьёзно повлияло на продукты, на их стоимость. Такое происходит впервые, и нужен был своего рода эксперимент по регулированию цен на социально важные товары. Известно, что правительство Хабаровского края и представители крупных торговых сетей заключили соглашение о сдерживании цен и снижении торговых надбавок. Первый шаг был удачным, за ценниками министры отправились следить лично. Все, как и обещал врио Дегтярев: следили еженедельно.

По информации краевого минсельхоза, предприниматели в целом выполняют взятые на себя обязательства, а к соответствующему соглашению присоединились новые игроки. Это торговые сети «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и ряд предпринимателей из районов края.

Кроме того, предприниматели взяли на себя дополнительные социальные обязательства, снизив торговые надбавки на ряд других социальных товарных позиций. Перечень они определяли самостоятельно исходя из потребительского спроса. На такой формат работы перешли 10 крупных региональных торговых сетей, а также 15 местных предпринимателей, продукция которых представлена в мелкорозничных магазинах.

- В среднем торговые надбавки мы снизили на 5 – 15%. Например, на подсолнечное масло наценка была 22%, теперь – 5%. На гречку – с 12% до 2%. На сахар-песок – с 12% до 5%, - отмечает заместитель коммерческого директора одной из торговых сетей края.

Мониторинг ценовой ситуации краевые власти будут продолжать.

- Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые взяли на себя дополнительную социальную нагрузку в непростой ситуации. Благодаря такой позиции в регионе удалось не допустить сильных ценовых колебаний, - отмечает заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

Новогодние помойки и свалки стали отдельной важной темой для краевой власти. Многолетняя привычка коммунальщиков устраивать себе длинные выходные и не вывозить мусор должна исчезнуть. Какие средства тут хороши, что работает? Теперь есть система «Инцидент-менеджер», отслеживающая в соцсетях, в том числе, и сообщения о помойках. Пендель, как выяснилось, работает, и управляющие компании забегали. Появилась и региональная горячая линия, куда можно сообщить о завалах.

- В основном звонили хабаровчане. Люди жаловались на переполненные контейнеры в жилых кварталах. Большую часть жалоб удалось отработать в течение суток. Буквально на следующий день мусор вывозился. Однако есть обращения, которые еще находятся в работе. В любом случае горячая линия себя оправдала, - прокомментировали результаты в краевом минЖКХ.

В продолжение темы о социально важных действиях. Врио Дегтяреву удалось заручиться поддержкой Москвы, и регион получит деньги на строительство больниц.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на строительство социальных объектов в трёх дальневосточных регионах. Документ был подготовлен 23 декабря прошлого года. Согласно ему федеральные средства получат Приморье, Камчатка и Хабаровский край. В нашем регионе деньги будут направлены на достройку двух объектов здравоохранения.

- Эти средства решено направить на долгострои: межрайонный онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре, который возводится с 2018 года, и на новый корпус туберкулёзной больницы в Хабаровске. Оба объекта очень важны для людей, - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он также подчеркнул, что уже в январе–феврале 2021 года Хабаровский край получит 16 новых автомобилей для перевозки сотрудников поликлиник и амбулаторий.

- Мы сейчас делаем упор на развитие первичного звена здравоохранения. Программа модернизации уже в действии. Так, в регион весной придут сразу 16 автомобилей марки «УАЗ» для нужд поликлиник и амбулаторий. На них врачи смогут выезжать домой к пациентам, что в условиях пандемии просто необходимо, - отметил Евгений Никонов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была утверждена врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в декабре 2020 года. Она рассчитана на 5 лет с общей суммой финансирования 8,1 млрд рублей. Из них 7,1 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Дегтярёв и команды

Отличная новость – хабаровский «СКА-Нефтяник» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России. О любви врио Дегтярева к хоккею с мячом многие догадались, когда увидели на нем куртку и маску от «нефтяников». Дегтярев был и на решающем матче.

Михаил Дегтярев прямо на ледовой площадке и передал заветный кубок в руки спортсменов с пожеланиями новых успехов в покорении русского хоккея.

Отметим, что Суперкубок России разыгрывается с 2013 года. «СКА-Нефтяник» стал первой командой в стране, которая пять раз завоевывала престижный спортивный трофей, дважды его выигрывали московское «Динамо» и красноярский «Енисей».

А двумя днями ранее Дегтярёв делал подарки детям, играющим в хоккей с мячом.

Две команды хоккеистов-любителей от тринадцати до пятнадцати лет сразились на набережной Хабаровска. С учетом двадцатиградусного мороза и сильного ветра со стороны Амура матч прошел в формате трех периодов по десять минут.

- Отлично, что наши дети не сидят дома на каникулах. Свежий воздух и спорт – самый правильный выбор. Стараемся создавать для этого все условия: не только в краевом центре, но и в районах перед Новым годом залили катки, всего их этой зимой 180 – втрое больше обычного, - отметил врио губернатора, который болел за юных хабаровчан вместе со своими сыновьями.

Команды «Бульдоги» и «Боец» в упорной борьбе не смогли выявить сильнейшего: итог - дружеская ничья 10:10. Михаил Дегтярев подарил всем участникам турнира новые клюшки.

Врио на минувшей неделе показал не только привязанность к русскому хоккею, но и важность присутствия россиян на пограничных землях.

Дегтярёв встретил Рождество в храме-часовне святого мученика воина Виктора Дамасского. Культовое сооружение, которое еще называют «пограничной церковью», возведено в 1999 году на острове Большой Уссурийский в память о военнослужащих, погибших при защите дальневосточных рубежей России.

- Часовня стоит на границе России и Китая, на самом краю русской земли. Поэтому мы сегодня здесь. Хотим этой молитвой положить начало большим делам по развитию острова, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Молебен перед началом всякого благого дела в рождественскую ночь отслужил секретарь Хабаровской епархии Приамурской митрополии Русской православной церкви иеромонах Николай.

- В Рождество пожелаем здоровья в первую очередь. Год непростой миновал – пандемия коронавируса весь мир парализовала. Многие не пережили эту болезнь. Поэтому в первую очередь – здоровья! Крепкого семейного счастья и благополучия всем хабаровчанам, всем жителям нашего края, - сказал врио губернатора, обращаясь к землякам.

Евгений Постышев