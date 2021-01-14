Журналисту газеты «Молодой дальневосточник XXI век» вручили «Золотое перо»

Ответственный секретарь газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Ирина Сугак стала обладателем самой престижной региональной награды в области журналистики «Золотое перо». Торжественное награждение прошло 13 января, в День российской печати.

Также были подведены итоги конкурса «СМИ за мир», посвященному культуре разных народов и межнациональных отношений. Первое место занял специальный корреспондент газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Юрий Вязанкин.

«Уважаемые коллеги, по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочу выразить глубочайшее уважение к вашему труду и всего огромного журналистского сообщества Хабаровского края. Желаем дальнейших успехов в профессии, ведь без нее современная жизнь просто невозможна! Именно вы показываете в каком направлении мы развиваемся, выступаете в качестве экспертного сообщества, к которому прислушиваются многие. Поэтому с огромным уважением примите слова благодарности в этот знаменательный для вас день!», - поздравил представителей СМИ заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.

В этот же день чествовали журналистов и в мэрии Хабаровска. За активное освещение жизни города и по случаю столетнего юбилея редакция нашей газеты была отмечена благодарственным письмом. Отдельно наградили корреспондента Андрея Дунаевского.