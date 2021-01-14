Дегтярев принял решение ввести дополнительные налоговые льготы для бизнеса

Малый и средний бизнес, как известно, опора экономики. Поддерживать предпринимателей необходимо, так как они платят в бюджеты различных уровней налоги и создают рабочие места. Увы, из-за пандемии ситуация с объектами МСП сильно ухудшилась.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и его команда прекрасно понимают – если бизнесу не помочь, то бизнес уйдет. В теневой сектор, в другой регион или разорится, неважно.

В итоге региональные власти предприняли ряд решений по поддержки предпринимательства. Одним из шагов стал законопроект о дополнительных налоговых льготах для предпринимателей, пострадавших от пандемии. До 28 января документ будет внесен в Законодательную думу Хабаровского края.

«Теперь нужно заключать соглашения с муниципалитетами, взять эту работу на контроль, чтобы нам хотя бы до конца февраля ее завершить. Чтобы все деньги были зафиксированы в соглашениях с муниципальными образованиями, и уже с 1 марта пошли в районы. Там их очень ждут. Необходимо проводить торги, конкурсные процедуры. Каждый рубль должен дойти до адресата», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

«Снижение налоговых ставок - это самый эффективный инструмент для стимулирования деловой активности, для малого и среднего бизнеса особенно. Возникает возможность появления оборотных средств, которые можно вложить в дело. Это самый простой и надежный механизм во всем мире. Я уже давно ждал, что появится нечто подобное. Малому и среднему бизнесу легче будет перенести коронавирус, малая и средняя экономика в дальнейшем станет более устойчивой», - считает политолог Евгений Чадаев.