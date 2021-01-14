В Хабаровском крае реформируют систему обращения с ТКО

Краевое министерство ЖКХ продолжает работать над совершенствованием системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Поручение о модернизации системы дал Михаил Дегтярев.

В регионе «мусорная реформа» временно заморожена, так как оказалась недоработана (возникли опасения о двойном начислении тарифов гражданам). Ранее ситуацию с вывозом ТКО Дегтярев взял на личный контроль. Но где контроль, там и ответственность. Поэтому для защиты прав населения глава региона и поручил доработать реформу.

«Тема организации работы по обращению с ТКО очень волнует людей. Надо смотреть в будущее – еще посмотреть по зонированию территории края, пересчитать тариф. Возможно, для северных территорий есть необходимость вернуться к государственному оператору. Если есть по закону хоть одна возможность использовать организационно-правовую форму, где государство будет контролировать этот процесс, необходимо это делать. Ни один частный оператор никогда вывозить мусор там не будет. Здесь как в энергетике – без субсидирования в децентрализованной зоне люди не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф. Страна у нас большая, условия везде разные. По одним лекалам не можем подходить к решению возникающих вопросов. Об этом постоянно говорю в Москве федеральным министрам, ответственным чиновникам», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что при переходе на новую систему вывоза мусора УК и ТСЖ были обязаны исключить стоимость такой услуги из жилищных квитанций. Однако далеко не все «управляйки» и товарищества готовы убрать «отходную» графу из платежных квитанций. А если и готовы, то стремятся это затянуть или сделать систему максимально непрозрачной.