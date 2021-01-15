Кот в хабаровской неволе обходится в 6,5 тыс рублей

В Хабаровске завершился конкурс, где почти не было участников. Отловом животных будет заниматься всего один предприниматель — Елена Лемихова, она была единственным участником и победителем муниципального отбора.

В 2020-м в краевой столице было отловлено 1 тыс. 268 уличных псов. Как рассказала главный специалист городского управления ЖКХ Анастасия Кучмежак, объем средств краевой субвенции, выделенной на проведение этих работ, составил немногим более 7 миллионов рублей. Контракт с индивидуальным предпринимателем будет действовать до 31 декабря 2021-го.

«Согласно взятым на себя обязательствам, предприниматель должен обеспечить отлов бесхозных животных, их стерилизацию, вакцинацию против бешенства, маркирование метками, содержание в приюте с соответствующим уходом, а также видеозапись процесса ловли и возврата в среду естественного обитания – на улицу. Отмечу, что с 1 января текущего отловленные животные будут находиться под опекой 15 дней, а не 20, как это было раньше. Согласно новым нормативам, на этот срок на работу с каждой отловленной собакой отводится по 9 тыс. 78 рублей, а на кота – по 6 тыс. 560 рублей», — сообщила спикер.

Заниматься вопросами здоровья хвостатых беспризорников предприниматель будет у себя в ветеринарной клинике «Бонифаций», а содержать — в 24-х вольерах приюта, в котором единовременно могут находиться до сотни четвероногих жильцов. Лемихова занималась бродягами и в прошлом году.

По словам Анастасии Кучмежак, с начала месяца на хабаровских улицах уже отловлено 24 бродячих собаки. Пока они под присмотром в клинике, но скоро будут переведены в вольеры, где их уже ждут соседи – семеро псов, находящихся на пожизненном содержании из-за повышенной агрессивности. Сообщить о сворах косматых бродяжек, причиняющих беспокойство или представляющих собой реальную угрозу, хабаровчане могут в комитеты по управлению районами города.