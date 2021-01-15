Российские «моржи» окунутся в холодную воду под Переяславкой

Два дня – 23 и 24 января спортсмены со всей России будут соревноваться на озере Драга на базе отдыха «Бриз».

Заплывы мужчин и женщин будут в стилях баттерфляй, брасс и в вольном на разных дистанциях: 25, 50, 100 и 200 метров. Завершатся соревнования командной эстафетой. Победителей наградят медалями, грамотами, дипломами.

Такие заплывы в холодной воде проходят в районе имени Лазо ни в первый раз и считаются самыми массовыми соревнованиями среди «моржей».

Первые состязания по зимнему плаванию под Переяславкой состоялись в 2012 году по инициативе участника заплыва через Берингов пролив, мастера спорта международного класса Олега Докучаева. Приезжали и именитые пловцы из США и Франции. Причем участвовать в чемпионате могут как профессионалы, победители соревнований разных уровней, так и любители.