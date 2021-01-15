Более 20 тыс. доз вакцины от коронавируса привезут в Хабаровск в выходные

В региональном минздраве сообщили, что партия вакцины ожидается в краевом центре в субботу утром или в воскресенье ночью.

По информации минздрава Хабаровского края в регион поступит 21 тыс. 600 доз вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в регионе начнется на следующей неделе.

Вакцинация от коронавируса проводится в 2 этапа. Повторная инъекция делается через 21 день после первичной прививки. Это даёт устойчивый иммунитет к Covid-19. На вакцинацию, как правило, требуется около одного часа с учётом подготовки вакцины, осмотра врача и наблюдения после укола.

В Хабаровском крае для вакцинации в основном используется вакцина «Спутник V», разрешённая к использованию лицам старше 60 лет. Она требует соблюдения холодовой цепи при транспортировке и хранении -18 градусов. Также в регион была поставлена партия вакцины из 700 доз «ЭпиВакКорона».

Вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. В случае принуждения к вакцинации граждане могут обратиться с жалобой на телефон краевой «горячей линии» по номеру 122.