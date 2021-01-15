Королевские хоккеисты помогли жителям Хабаровского края коньками

Воспитанники секции по хоккею с мячом переяславской ДЮСШ «СПАРТА» еще несколько месяцев назад и представить не могли, что у них появится возможность профессионально тренироваться.

История началась осенью 2020 года, когда в ДЮСШ «СПАРТА», совместно с администрацией п. Переяславка и Федерацией хоккея с мячом Хабаровского края, было открыто отделение хоккея с мячом. Однако ни материальной, ни технической базы для хоккея с мячом в Переяславке нет, кроме возможности проводить тренировки на льду. О специальной амуниции речи тогда и не шло.

В сложившейся ситуации у мальчишек из Переяславки появился свой герой – выпускник Дальневосточной академии физической культуры Григорий Сергеевич Кукуша. После завершения набора в секцию предстояло найти соответствующий инвентарь и экипировку, это связано с тем, что большинство мальчишек было буквально выдернуто с улицы, в семьях многих детей нет возможности покупать дорогостоящую хоккейную амуницию.

Ведь дети растут невероятно быстро, и не все родители могут позволить себе содержание ребенка в таком дорогом виде спорта. Григорий Сергеевич обратился к председателю краевой Федерации хоккея с мячом Олегу Зуфаровичу Зиганшину. Тогда федерацией во всех доступных ресурсах было опубликовано обращение с просьбой помочь собрать необходимую для тренировок спортивную экипировку.

За декабрь прошлого года поступило огромное количество звонков от родителей воспитанников спортивной школы «СКА-Нефтяника» 2006-2012 г.р. с желанием оказать помощь. Но самое необычное случилось незадолго до Нового года – свое видеообращение прислали юные хоккеисты команды «Вымпел» из города Королёва. В нем они сообщили, что уже собрали и отправили посылку с коньками, спортивной формой, защитной экипировкой. Но, что самое важное для детей, юные товарищи из Королёва передали хоккеистам в Переяславку сладкие новогодние подарки. Всего совместными усилиями хабаровских и королевских активистов было собрано 40 комплектов спортивной формы и защитной экипировки.

Уже в новом, 2021 году в п. Переяславка в полном объеме поступила вся форма от неравнодушных родителей и молодых хоккеистов Хабаровска и Королёва. На первой тренировке после новогодних праздников воспитанники Григория Кукуша получили свои комплекты экипировки и вышли на лед с настоящими улыбками и счастливыми огоньками в глазах. Для молодых хоккеистов рабочего поселка Переяславка новогоднее чудо случилось 11 января.

Андрей Гусельников